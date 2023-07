Wolfswelpen im MK erwartet: Jäger äußert Bedenken

Von: Sarah Lorencic

Zwischen Schutz und Herausforderung: Der Wolf ist in der Region heimisch, die Ausweisung als Wolfsgebiet ist vorgesehen. Wie geht es mit dem Wildtier weiter?

Meinerzhagen/Herscheid – Die Wölfin, die sich im Ebbe niedergelassen hat, ist nicht mehr alleine. Davon geht man in der heimischen Jägerschaft seit einer Sichtung eines Jägers in Herscheid vor rund drei Wochen aus. Er beobachtete nachts zwei Wölfe nahe einer Wildschweinrotte im Naturpark Ebbegebirge. Der genaue Standort wird nicht öffentlich genannt, um keine Wolfsfans anzulocken, wie es seitens des Jägers hieß.

Fabian Matzner, Leiter des Hegerings Meinerzhagen-Valbert, geht davon aus, dass das Wolfspaar bald Welpen bekommen wird. „Das wird wahrscheinlich nicht mehr lange dauern“, sagt der Jäger. „Wenn es sich um einen Rüden und eine Fähe handelt werden sie sich auch paaren“, sagt der Jäger.

Paarungszeit von Januar bis März

Wölfe pflanzen sich einmal im Jahr fort. Die Paarungszeit oder auch Ranzzeit ist von Januar bis März. Nach 61 bis 64 Tagen bringt die Wölfin zwischen einem und elf blinde und taube Welpen in einer Höhle zur Welt. Nach etwa 20 Tagen öffnen die Welpen ihre Augen und nach circa vier Wochen halten sie sich auch vor der Höhle auf, wie die Deutsche Wildtierstiftung auf ihrer Internetseite erläutert. Ein Wolfsrudel besteht aus den Elterntieren – die meist ein Leben lang miteinander verbunden bleiben – und dem aktuellen Wurf Welpen sowie den Jungtieren aus dem Vorjahr. Diese Jungtiere verlassen meist mit Eintritt der Geschlechtsreife nach ein bis zwei Jahren das Rudel, um eine eigene Familie zu gründen.

Im Ebbe hat der Wolf genügend Platz, sagt Fabian Matzner und wundert sich nicht über die Wahlheimat. Er fragt sich nur, wie viel Population gesund für den Wald ist. In Deutschland habe man, bezogen auf die unbesiedelte Fläche, mittlerweile wahrscheinlich die höchste Wolfsdichte Europas. Im weniger besiedelten jedoch circa. 85 000 Quadratkilometer größeren Schweden leben nur circa 400 Tiere. Wo hingegen der Deutsche Bauernverband für das Monitoringjahr 2022/2023 von 1500 bis 2700 Tieren in Deutschland ausgeht. Für den Verband genug, um zu sagen: „Da der Wolf auch in anderen Ländern auf dem Vormarsch ist und sich die Tiere auch untereinander paaren, ist der deutsche Bestand keineswegs einzigartig oder besonders schützenswert. Stattdessen ist zu konstatieren: Knapp 20 Jahre nach seiner Rückkehr zählt der Wolf nicht mehr zu den gefährdeten Arten.“ Fabian Matzner verweist auf die Populationsdynamik. Aufgrund des großen Nahrungsangebots, letztlich durch Nutztiere, werde die Population der Wölfe immer weiter steigen und nie in einem Gleichgewicht sein.

In Österreich und der Schweiz darf der Wolf bejagt werden

Weil der Wolf unter Naturschutz steht, darf er in Deutschland nicht bejagt werden. Ob das mit Blick auf die wachsende Population so bleibt, werde sich zeigen, sagt Matzner. In Österreich und in der Schweiz gerät der in der EU streng geschützte Wolf stärker ins Visier von Jägern. In einigen Regionen in Österreich dürfen seit dem 1. Juli per Verordnung Wölfe abgeschossen werden, die zum Beispiel für Risse von Nutztieren verantwortlich gemacht werden. Ebenso in der Schweiz – da muss für den Abschuss ein Wolf sechs Nutztiere gerissen oder keine Scheu vor den Menschen haben.