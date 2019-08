Ein Wolf an der Tankstelle? Foto macht im Netz die Runde

Meinerzhagen - Ein Schnappschuss sorgt derzeit in Meinerzhagen für Aufsehen. Darauf zu sehen: ein Wolf - oder zumindest ein Tier, das ihm ähnelt.

Seelenruhig steht das Tier neben der Zapfsäule der Tankstelle Jaeger an der Oststraße in Meinerzhagen. Fake oder Realität? Die Meinungen gehen auseinander.

Offenkundig ist das Tier nicht sonderlich schreckhaft - und so geht Pia Sperber vom Tierschutzverein Meinerzhagen-Kierspe davon aus, dass es sich nicht um einen Wolf handelt. "Der würde sich morgens bestimmt nicht an einer Hauptverkehrsstraße aufhalten und dann noch in aller Seelenruhe da stehen", sagt sie.

Diskussion bei Facebook

Sperbers Vermutung, die auch eine Facebook-Nutzerin teilt: Es handelt sich um einen Saarlooswolfhund, eine Rasse, die optisch dem Wolf ähnelt - aber eben kein Wolf ist! Auch ein Tschechoslowakischer Wolfshund ist von einigen Nutzern im Verdacht, auf dem Foto zu sehen zu sein.

Zur Klärung des Falles könnte wohl auch das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV) beitragen - eine Antwort an die Redaktion steht aber noch aus.

In diesem Jahr wurden bereits Wolfssichtungen im Ebbegebirge bei Meinerzhagen sowie in Kierspe behördlich bestätigt.