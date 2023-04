Wohnbebauung: Neue Projekte scheitern Planungsfehler

Große Vorhaben

Investoren planen den Bau von mehreren Häusern mit Wohnungen in zwei Gebieten. Die Planungen aber gehen so nicht durch Verwaltung und Politik. Was geplant ist.

Meinerzhagen – Hier ein Balkonanbau, da eine Stützmauer, aus einem Ein- soll ein Zweifamilienhaus werden oder eine Gaststätte gleich zur Wohnung. Es sind oft Kleinigkeiten, die den Mitgliedern im Bauausschuss vorgetragen werden. Am Dienstag aber stellte Friedrich Rothaar gleich zwei „kompliziertere“ Bauprojekte vor.

In Korbecke plant ein Investor auf einem Grundstück oberhalb der Fröbelstraße und eines alten Fabrikgebäudes den Bau von zwei Mehrfamilienhäusern mit jeweils neun Wohneinheiten und 18 Garagen. Dafür würde eine Wiese genutzt werden, auf der zumindest auf einem Teilstück vor längerer Zeit eine Bauvoranfrage für ein alleinstehendes Haus positiv ausfiel – gebaut wurde zwar nie, aber klar ist daher, dass auf dem einen Teil des Grundstücks gebaut werden kann, auch weil sich die Fläche im Bereich der Innenbereichssatzung befindet.

Die Garagen, die zu den zwei Häusern gebaut werden würden, stünden hingegen auf der Fläche, die zur Außenbereichssatzung gehört. Ein Grenzgrundstück also, wie es der Fachbereichsleiter erklärte. Laut Planung des Architekturbüros stünden die Garagen nah an den bestehenden Wohnhäusern. Hier sieht die Stadtverwaltung eine Lärmbelästigung durch Pkw und Garagen an sich. Das Gebot der Rücksichtnahme sei bei dem Bauvorhaben nicht eingehalten worden. Unterm Strich sei aus Sicht der Verwaltung das Bauvorhaben planungsrechtlich nicht zulassungsfähig. Zum einen aufgrund der Bebauung im Außenbereich, zum anderen, weil das Rücksichtnahmegebot nicht eingehalten wird, fasste Rothaar zusammen. Diesbezüglich ließ er nicht unerwähnt, dass dem Investor andere Möglichkeiten aufgezeigt worden seien. Diese würden aber mitunter bedeuten, dass vielleicht nur ein Haus gebaut werden könne und nicht zwei.



Zur Ansicht bekamen die Ausschussmitglieder auch eine Skizze der Häuser selbst: moderne Häuser mit Flachdach, großen Fenstern und kubusförmig gebaut. Die Höhe des Gebäudes sei erlaubt, denn sie überschreite nicht die des höchsten Gebäudes in der Nähe. Allerdings kommt die Maximalhöhe durch ein Spitzdach zustande – das flache Dach der Neubauten nutze die Möglichkeit komplett aus.



Verwaltung und auch Politik sind skeptisch

Wie Rolf Puschkarsky (SPD) überlegte, rechne sich der Bau von nur einem Haus nicht. Grundsätzlich sind aus seiner Sicht die Garagen sinnvoll, weil die Korbecke anders keine Möglichkeiten zum Parken hätte. Klar ist allen Ausschussmitgliedern allerdings auch, dass zu 18 Wohnungen mehr als 18 Autos gehören werden, mit mindestens zwei pro Wohneinheit rechnete Frank Schmitt (CDU) und stimme „auf jeden Fall dagegen“. Eine Tiefgarage sei an dieser Stelle allerdings aufgrund der Hanglage nicht möglich, wie Friedrich Rothaar auf Nachfrage von Hans Gerd Turck (CDU) sagte.



Dass die Gebäude optisch nicht in die Umgebung passten, wie Christian Schön (FDP) sagte, tue nichts zur Sache, wie Sitzungsleiter Volkmar Rüsche (CDU) erklärte. Das sei eine subjektive Wahrnehmung und für eine Entscheidung, die nur planungsrechtlich betrachtet werden sollte, nicht relevant.



Bei zwei Enthaltungen aus der UWG ist der Bauausschuss dem Vorschlag der Verwaltung gefolgt und hat gegen das Bauvorhaben gestimmt. Wohl aber, merkte Volkmar Rüsche, in der Hoffnung, dass es noch einmal ein Gespräch mit Investor und Architekt gibt, um eventuell eine andere Lösung für das Vorhaben zu finden.



Fünf Häuser in Rinkscheid

„Wieder ein nicht so schöner Fall“, wie es Friedrich Rothaar einläutete, sei das Bauvorhaben bei Rinkscheid. Dort sollen fünf Häuser mit Garagen gebaut werden. Auch hier wurde über die Satzungsgrenze hinaus geplant. Es gebe auch hier eine andere Möglichkeit für den Bauherrn – ob es derselbe ist wie beim ersten Projekt, wurde nicht gesagt –, aber diese würde mitunter bedeuten, dass nur vier statt fünf Gebäude gebaut werden könnten. Auch dieses Vorhaben ist aus Sicht der Verwaltung nicht zulässig, sagte Rothaar.



Hans Gerd Turck sagte zu dem zweiten Antrag dieser Art, dass das „unmöglich“ sei. „Wenn wir das jetzt machen, wäre das anderen Leuten gegenüber unfair“, sagte der Christdemokrat. „Einen Versuch ist es wert, sagt man so schön“, sagte Rothaar dazu. Auch hier folgt der Ausschuss der Empfehlung der Verwaltung und stimmte einstimmig dagegen.