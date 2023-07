Die ganze Welt auf 24 Quadratmetern

Von: Gertrud Goldbach

In einem Körbchen sammelt Dirk Kammering die Gewürze seiner Kunden. © Gertrud Goldbach

Meinerzhagen – „Ich habe hier auf 24 Quadratmetern den ganzen Globus vertreten“, sagt Dirk Kammering sichtlich stolz. Er kommt immer am zweiten Freitag eines Monats mit seinem Gewürz- und Heilkräuterstand auf den Meinerzhagener Wochenmarkt. Dabei war sein Lebensweg als Händler für Gewürze, Heilkräuter und Tees nicht vorgezeichnet.

Gelernt hatte er den Beruf eines Automateneinrichters, doch 2005 ergab sich für ihn die Gelegenheit, als Angestellter in den Gewürzhandel einzusteigen.

Der von seiner Frau Claudia gehäkelte Grill weist auf die Grillgewürze an dem Stand hin. © Gertrud Goldbach

Seit 2018 gehört ihm nun das Geschäft und er gab ihm den Namen Pfeffer & Co. Schon vorher, seit 2015, stand er auf dem Meinerzhagener Wochenmarkt. Heute ist er auf den Märkten in Plettenberg, Werdohl und in Lüdenscheid zu finden, wo er auch ein Geschäftslokal hat. In Meinerzhagen ist er einmal im Monat zu Besuch.

Bei Dirk Kammering bekommt man nicht nur Gewürze, sondern auch Gewürzmischungen – die meisten davon mischt er selbst. Begonnen hatte es mit einem Kunden in Plettenberg, der von ihm das Gewürz Ras el Hanout gemischt haben wollte. „Ich hatte eine große Klappe und versprach ihm, das Gewürz zu mischen. Nachdem er Ras el Hanout ausprobiert hatte, sagte er mir, dass er schon aus einigen arabischen Ländern dieses Gewürz mitgebracht hatte, es aber noch nie so gut gewesen sei.“ Das machte Dirk Kammering stolz und das war auch der Anfang seiner vielen Gewürzmischungen.

Auf 24 Quadratmetern gibt es hier Gewürze aus aller Welt. © Goldbach

Inzwischen sind etwa 80 Prozent der Waren Eigenmischungen, darunter fallen neben orientalischen auch asiatische Mischungen, Dips oder Rubs zum Grillen. In jeder Tüte, deren Etikett die Aufschrift Hausmischung trägt, sind die Gewürze selbst zusammengestellt. Diese Mischungen sind glutamatfrei.

Seine Gewürze bekommt Dirk Kammering aus vielen Ländern über einen Zwischenhändler. Lediglich Thymian, Petersilie und Majoran kommen aus Deutschland. „Den Kümmel beziehe ich aus Finnland und den Kreuzkümmel aus Syrien. Ich habe kein Labor, daher kaufe ich meine Produkte über den Zwischenhändler“, erklärt Dirk Kammering. Auch Brotgewürze hat er in seinem Angebot, und das verkauft er unter anderem an professionelle Bäcker.

Neben Gewürzen hat Dirk Kammering auch viele Tees zur Auswahl. Bonbons, feine Leckereien oder Zucker- und Süßmittel gehören ebenfalls zu seinem Repertoire. Zwei eng beschriebene DIN-A4-Seiten mit Gewürzen, Tees und Kräutern zeigen auf zwei Flyern sein Angebot auf. Trotz der großen Menge an Waren braucht Dirk Kammering für den Aufbau seines Standes gerade einmal 30 bis 45 Minuten. „Die Beduinen haben bei mir das Packen gelernt“, erklärt er verschmitzt. Neben ihm arbeiten im Geschäft seine Ehefrau Claudia und zwei Aushilfen, die auch beim Packen oder beim Abfüllen der Waren helfen.

Schon jetzt weist Dirk Kammering darauf hin, dass er im September nicht da sein wird, auf dem Wochenmarkt in Meinerzhagen. „Ich fahre ins Gewürzimperium, die Niederlande“, verrät er. Urlaub muss auch mal sein.

Neben Wochenmärkten besucht Dirk Kammering auch diverse Sonntagsmärkte, wie beispielsweise am 20. August den Bauernmarkt in Affeln, am 15. Oktober das Apfelfest auf dem Hof Crone in Werdohl sowie in der Adventszeit verschiedene Adventsmärkte.

Die Auswahl ist groß: Viele Stammkundinnen hat Dirk Kammering. Neben den einfachen Gewürzen mischt er viele Mischungen auch selbst an. © Gertrud Goldbach