Das ganze Jahr gibt‘s hier Plätzchen

Konditormeisterin Birgit Eppels ist seit 23 Jahren mit ihrem Marktstand „Der Keksladen“ auf dem Wochenmarkt zu finden. © Schröder

Meinerzhagen – „Frische Nussecken“ steht auf dem Aufsteller neben Birgit Eppels Marktstand. Das Nussgebäck und viele andere Kekse, Pralinen und Leckereien lassen sich bei ihrem „Keksladen“ kaufen. Dreimal die Woche stellt sich die Remscheiderin auf den Markt: in Remscheid, Heiligenhaus und in Meinerzhagen.

In Remscheid hat die gelernte Konditormeisterin ihre Backstube, in der sie das Gebäck selbst herstellt. „Das ist alles handgemacht. Ich tauche jeden Keks einzeln in die Schokolade“, erzählt sie. Auf ihrer Website verspricht sie, dass man den Geschmacksunterschied zwischen erlesenen Zutaten und den Produkten aus dem Supermarkt deutlich schmecken könne. Einige ihrer Kekse seien sogar für Veganer geeignet. Aber bei ihr gibt es nicht nur Kekse: Ob Geburtstags- oder Hochzeitstorte – auch damit kann Birgit Eppels dienen. Dabei geht sie auf die individuellen Wünsche ihrer Kunden ein und backt Unikate.

Obermeisterin der Nahrungsmittelgewerke von Remscheid war sie auch schon. Alle vier Monate trafen sich die Mitglieder und tauschten sich über ihre Arbeit aus. Inzwischen haben sich die Gewerke aber – mangels genügend Mitglieder – aufgelöst.

„Frische Nussecken“: Die Markthändlerin wirbt mit hochwertigen und erlesenen Zutaten. © Privat

Mittlerweile gehört der Markt seit 23 Jahren zu Birgit Eppels Alltag. Die Corona-Pandemie hat ihr Geschäft recht gut überstanden, da die Wochenmärkte die meiste Zeit geöffnet blieben. Sie verkaufte an ihrem Marktstand Mehl oder Hefe, die sie in großen Mengen vorrätig hatte, die in den Supermärkten aber teilweise knapp waren. Zu Ostern sei während der Pandemie sogar mehr los gewesen als dieses Jahr. „Die Leute waren zu Hause. Sind nicht in den Urlaub gefahren“, erklärt die Markthändlerin die Situation während der Lockdowns.

Der Markt macht süchtig.

Den allgemeinen Prozess des langsamen Aussterbens der Wochenmärkte bemerkt sie aber: „Als ich vor 23 Jahren das erste Mal beim Markt in Remscheid war, gab es dort 64 Stände. Jetzt sind es nur noch 20.“ Viele Markthändler würden keine Nachfolger finden und die Kunden werden immer älter, erzählt die Konditorin.

Gebäck, Kekse und Pralinen lassen sich an Birgit Eppels Marktstand kaufen. Zusätzlich stellt sie Torten nach den persönlichen Wünschen ihrer Kunden her. © Privat

Fragt man sie jedoch, ob der Markt Familie ist, dann antwortet sie schnell mit „Ja“. „Der Markt macht süchtig“, sagt sie und würde nichts anderes machen wollen.

Die Markthändler In unserer Wochenmarkt-Serie stellen wir Ihnen jeden Stand des Marktes aus Meinerzhagen vor. Lesen Sie in unseren Berichten, wer die Menschen hinter der Theke sind, warum sie ihren Job gerne machen und warum es sich lohnt, auf den Markt zu gehen. Vom Einkaufen und Essen bis zum Klönen bietet der Meinerzhagener Wochenmarkt für jeden etwas.

