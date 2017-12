Bei der Ansiedlung von Wettbüros sind der Stadt „die Hände gebunden“

Meinerzhagen - Dort, wo bis vor wenigen Monaten Uhren und Schmuck verkauft wurden, ist jetzt ein Wettbüro. Mehrere Ladenlokale an der Hauptstraße stehen leer. Mit der Schriever-Schließung steht weiterer Verlust bevor. Auch wenn in der Adventszeit die Kassen klingeln – der Einzelhandel hat es nicht leicht.

Das weiß auch Katharina Suerbier von der städtischen Wirtschaftsförderung. Umso intensiver seien daher die Bemühungen in diesem Bereich, betont die Fachfrau: „Wir arbeiten eng mit den Eigentümern von Geschäftsräumen zusammen und sind bemüht, Interessenten zu finden“, erläutert Suerbier und macht auf die kostenlose Immobilienbörse aufmerksam. Auch die Stadt strecke ihre „Fühler“ in Sachen Neuansiedlungen aus und versuche, das Angebot zu optimieren.

Die Niederlassung von Wettbüros im Stadtzentrum könne leider nicht verhindert werden. Der „Glücksspiel-Staatsvertrag“ sei der Grund hierfür, erklärt Thomas Dröscher, in dessen Zuständigkeit der Bereich Spielstätten fällt. Erlaubt sei, dass sich Sportwettbüros im Abstand von 200 Metern Luftlinie ansiedeln könnten. Der Bebauungsplan weise keine Beschränkung auf. Die Stadt könne daher lediglich darauf aufmerksam machen, dass in Wettbüros illegales Glücksspiel angeboten werde.

Wettbüros und Imbissbuden seien nicht das Ziel: „Wir möchten die Innenstadt mit Angeboten stärken, die fehlen“, erläutert Katharina Suerbier und weist in diesem Zusammenhang auf das Einzelhandelskonzept hin.

Durchaus gebe es bei den Bemühungen auch Erfolge. So hätten einige leer stehende Geschäftsräume wieder vermietet werden können. Ziel sei es, frühzeitig „anzudocken“ und neue Ansiedlungen zu fördern, bevor es überhaupt zu einem Leerstand komme. Allerdings seien auch Eigentümer verpflichtet, etwas für den Erhalt ihrer Immobilie zu tun.

Nicht zuletzt versuche die Stadt, die Einzelhändler zu fördern, indem sie Projekte wie etwa das Förderprojekt Zukunftslabor Einzelhandel anbiete. Auch im nächsten Jahr soll bei einer Neuauflage eine Workshop-Reihe angeboten werden. Einzelhändler können kostenlos an den monatlichen Seminaren teilnehmen.

Im September ist erneut auch eine Veranstaltung in Meinerzhagen geplant, dann zum Thema Suchmaschinenoptimierung. Im Ausschuss für Wirtschafts-, Struktur- und Tourismusförderung wurde das Projekt am Donnerstag ebenfalls vorgestellt. Fünf Einzelhändler hätten sich bei der ersten Workshop-Reihe beteiligt und Angebote besucht. Aus Sicht einiger Ausschussmitglieder eine geringe Resonanz, laut Katharina Suerbiers Erfahrung aber „guter Durchschnitt“.

Als Gründe für eine mangelnde Teilnahme würde häufig Personalmangel genannt, sagte die Wirtschaftsförderin. Sie appellierte an alle Einzelhändler, die Chance zu nutzen, „wenn ihnen Meinerzhagen am Herzen liegt“. Katharina Suerbier riet ab, ein Projekt wie das Attendorner Web-Kaufhaus „atalanda“ für Meinerzhagen zu kopieren. Man müsse etwas finden, das für die Stadt passe, entgegnete sie auf die Frage von Anke Lellwitz (Grüne).

Zukunftslabor Einzelhandel

In dem Projekt geht es darum, dass der Einzelhandel gemeinsam an branchenspezifischen und lokalen Lösungen arbeitet, um sich der wachsenden wirtschaftlichen Bedrohung durch den Online-Handel zu widersetzen. Mit Experten aus verschiedenen Bereichen wurden dazu in diesem Jahr kostenlose Workshops angeboten, ein Thementag fand auch in Meinerzhagen statt. Im nächsten Jahr soll das Projekt wiederholt werden. Auch dann wird es wieder Workshops geben.