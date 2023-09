10 Jahre Sekundarschule: Lehrer und Schüler feiern

Sekundarschule feiert zehnjähriges Bestehen und das Ende der Projektwoche

+ © Müller, Laura Die selbst gestalteten Taschen und Beutel wurden auf dem Schulfest von den Schülerinnen und Schülern verkauft. © Müller, Laura

Mit Abschluss der Projektwoche und anlässlich des zehnjährigen Jubiläums veranstaltete die Sekundarschule in Meinerzhagen am Freitagnachmittag ein Schulfest. Vor ziemlich genau zehn Jahren fand der erste Schultag an der neu gegründeten Sekundarschule statt. „Mit vier Klassen und elf Lehrern“, blickte Schulleiterin Christiane Dickhut zurück. Heute sind es 360 Schüler mit mehr als 40 Lehrkräften.

Meinerzhagen – „Wir sind stolz auf jeden Schulabschluss. Mittlerweile haben manchen ehemaligen Schüler sogar ein Studium angefangen“, sagte Dickhut. Jede Generation habe ihre eigenen Bedürfnisse und die vergangenen Jahre seien anstrengend gewesen, erzählte die Schulleiterin. „Die Zukunft wird genauso spannend“, ist sie überzeugt.

+ Die Auswahl an Speisen war groß: Es gab Joghurt mit Obst und Müsli, Waffeln, Crêpes, Hotdogs oder Würstchen vom Grill. © Laura Müller

Auch der Bürgermeister Jan Nesselrath erinnerte sich an den schwierigen Start: „Die Haupt- und Realschüler wurden noch weiter beschult, sodass hier ein Betrieb von drei Schulen lief.“ Der Bürgermeister ist überzeugt von dem Konzept einer Sekundarschule, die sich in Meinerzhagen auch in Krisenzeiten bewährt habe. „Die Schulform hat aber im ganzen Land zu kämpfen“, bedauerte er. Als Zeichen für Wachstum und Entfaltung pflanzte Jan Nesselrath einen Obstbaum auf der Streuobstwiese der Schule.

+ In einem Projekt lernten die Kinder sogar, wie man backt und Fingerfood herstellt. © Müller, Laura

Nach einem Klavierstück, das eine Schülerin vorspielte, eröffnete die Schulleiterin das Fest. Die Projektwoche fand unter dem Motto „Wir entdecken unsere Stärken“ statt. Die Besucher erhielten Einblick in die verschiedenen Projekte und konnten selbst gestaltete Textilien erwerben, Wetterexperimente und bemalte Wikingerstühle betrachten. Ein besonderes Highlight war der Menschen-Kicker, den die Schüler in der Woche gebaut hatten. Die Schüler und Lehrer spielten Fußball als Kicker-Figur. Extra für das Schulfest angereist war der Graffiti-Künstler Yves Thomé aus Lüdenscheid. Die Kinder sprühten mit ihm Graffitileinwände, die später in der Schule aufgehängt werden sollten. Das kulinarische Angebot war groß: Würstchen vom Grill, Waffeln, Crêpes, Hotdogs, Popcorn, Joghurt mit Obst und Müsli, Brezeln und Kaffee. Die Besucherzahl war hoch, sodass sich fast an jedem Stand eine Schlange bildete.