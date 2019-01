Zu viel Schnee: Keine Müllabfuhr in Meinerzhagen

+ © L. Müller Archivbild © L. Müller

Meinerzhagen - Viel zu tun gibt es am Montagmorgen für die Einsatzkräfte des Baubetriebshofs in Meinerzhagen. Die Neuschnee-Decke sorgte zeitweise für ein mittleres Verkehrschaos - mit Konsequenzen auch für all jene, die nicht ins Auto steigen müssen.