Granulat bei Glätte nur noch selten im Einsatz

Meinerzhagen - „Ich bin jetzt gut 14 Jahre in der Straßenmeisterei Herscheid im Einsatz und war fast genauso lange in einer Autobahnmeisterei tätig. Granulat nutzen wir für den Winterdienst mit unseren Fahrzeugen seit der gesamten Zeit nicht mehr“, erklärte Betriebsdienstleiter Ingo Fries am Freitag auf Anfrage der MZ.