Winterdienst im Dauereinsatz

Von: Simone Benninghaus

Die Schneeschieber waren in Meinerzhagen im Dauereinsatz. © Benninghaus, Simone

Wer früh am Morgen gegen sechs Uhr losmusste, hatte noch Glück. Eine Stunde später war Meinerzhagen weiß.

Meinerzhagen - „Ein ganz normaler Wintereinbruch“, bilanzierte Jörg Muckenhaupt, Leiter des Meinerzhagener Baubetriebshofes, am Mittag angesichts der Witterung und der schneereichen Stunden, die für seine Mitarbeiter reichlich Arbeit bedeuteten. Trotzdem wurde es auf den Straßen rutschig. Während im gesamten Kreis die Zahl der Unfälle rasant anstieg, blieb es in der Volmestadt in dieser Hinsicht vergleichsweise ruhig, wie die Polizei am Nachmittag mitteilte. Bei insgesamt drei Unfällen wurde ein Verkehrsteilnehmer leicht verletzt, ansonsten blieb es bei Blechschäden.

Auf der Landstraße 707 Richtung Nordhelle rutschten zwei Fahrzeuge um 7.25 Uhr auf der schneeglatten Fahrbahn zusammen. Eine Person verletzte sich dabei leicht.

Zwei weitere witterungsbedingte Unfälle ereigneten sich um 8.15 auf der Bergstraße/Ecke Oststraße und um 9.25 Uhr auf der Weststraße. Ursache auch hier: Schneeglätte.



Dauereinsatz für Winterdienst

Seit vier Uhr waren Mitarbeiter des Baubetriebshofes im Einsatz. „Da es da schon glatt war, haben wir zunächst vorgestreut“, so Jörg Muckenhaupt. Kurz darauf kam dann der Schnee. Mit fünf großen Fahrzeugen und vier kleineren Schleppern sei man seither nahezu ununterbrochen unterwegs. Hinzu kämen sechs „schneepräparierte“ Traktoren von Lohnunternehmen, die überwiegend die Straßen in den Außenbezirken räumten. Da es bis zum Nachmittag nahezu ununterbrochen schneite, zeigten sich auch die Fahrbahnen schnell wieder weiß.

„Das wirkt dann manchmal so, als wäre gar nicht geschoben worden“, weiß auch Muckenhaupt. Dabei sei man bis nachmittags überall mindestens einmal gewesen und habe geschoben. Salz sei ebenso gestreut worden. „Ansonsten wäre es so rutschig, da würde nichts mehr gehen.“ Bis 22 Uhr galt am Abend die Rufbereitschaft. In der Nacht wurde sie dann wieder ab drei Uhr eingerichtet.