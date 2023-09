Seniorenheim: Leiterin geht in den Ruhestand 

Wilhelm-Langemann-Haus

+ © Benninghaus Doris Tews, Elisabeth Thomas und Kornelia Nöcker (von links) fühlen sich wohl im Wilhelm-Langemann-Haus, wie sie Leiterin Ingrid Papst erzählen. Diese wird in wenigen Tagen ihren Ruhestand antreten. © Benninghaus

Die Leiterin des Wilhelm-Langemann-Hauses Ingrid Papst geht in den Ruhestand. Mit uns blickt sie zurück.

Meinerzhagen – „Sie kann noch so im Stress sein, sie hat immer ein offenes Ohr“, sagt Kornelia Nöcker und Doris Tews sowie Elisabeth Thomas, die zusammen mit ihr draußen auf der Bank vorm Wilhelm-Langemann-Haus sitzen, nicken zustimmend. Ingrid Papst, der diese Worte gelten, muss lächeln. Die Frauen unterhalten sich über das Heim, in dem sie sich „hundertprozentig wohl fühlen“, schwärmen über die „zarten Rouladen“ am Sonntag und die „weltbeste“ Hilfe einer Pflegerin beim Duschen an diesem Morgen. Für Ingrid Papst sind genau dies Momente, die ihre Arbeit als Leiterin der Einrichtung an der Mühlenbergstraße ausmachen.

Nur noch wenige Tage sind es, an denen Ingrid Papst im Frühstücksraum des Hauses der Evangelischen Perthes-Stiftung die Tageslosung vorlesen wird, wie immer verbunden mit etwas Persönlichem – eine Anmerkung über das Wetter, die verstopften Straßen auf dem Weg zur Arbeit, die vielen Termine, die an diesem Tag anstehen. „Von draußen was mit rein bringen“, das ist wichtig, steht für die bald 66-Jährige fest. Das gilt für Neuigkeiten und alte Erinnerungen, aber auch für das tägliche Programm für die Bewohner des Hauses. Regelmäßig wird hier „Besuch“ eingebunden – Chöre oder Kitas beispielsweise. Undenkbar auch das Wilhelm-Langemann-Haus ohne die Braun’schen Frauen, die sich regelmäßig einbringen. So viele Veranstaltungen gebe es zu Hause wohl für niemanden, ist sich Ingrid Papst sicher. Miteinander an Angeboten – von Andachten bis zu Gymnastik – teilnehmen zu können, das sei wichtig für die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses. „Da blühen alle auf“, sagt Ingrid Papst und erinnert sich beispielsweise an das letzte Oktober-Fest, als viele Hände ihr Dirndl anfassen wollten, „um genau feststellen zu können, ob es echt war“, schmunzelt sie. Das seien Momente, die erfüllen und die in gewisser Weise Bestätigung geben.

Was in der Rente geplant ist

Am 1. Oktober tritt Ingrid Papst ihren Ruhestand an, am Dienstag, 12. September, wird sie im Wilhelm-Langemann-Haus offiziell verabschiedet. Dass sie mit fast 66 Jahren streng genommen selbst als Seniorin gilt, nimmt der zierlichen Kiersperin niemand ab, die mit wippendem Zopf durch das Haus läuft. Immer in Bewegung bleiben – das hat sie sich auch als Rentnerin vorgenommen. Der Vereinsarbeit „ihres“ Schützenvereins, dem ASV Kierspe, möchte sie sich widmen oder auch walken gehen. Geplant ist ein Besuch in der alten Heimat in Thüringen.

Genau 20 Jahre hat Ingrid Papst die Arbeit in der Einrichtung mitgeprägt. 2006 übernahm sie als Pflegedienstleitung zugleich die stellvertretende Leitung des Heims, als ihre Vorgängerin Monika Besner 2019 verabschiedet wurde, wurde sie neue Leiterin des Wilhelm-Langemann-Hauses.

Ausbildung in der DDR

Eine Ausbildung hat Ingrid Papst in Thüringen als Krankenschwester gemacht – „1974, zu dieser Zeit trugen die Schwestern noch eine Haube.“ In der ehemaligen DDR arbeitete sie zunächst in einer psychiatrischen Klinik, wechselte für eine Phase den Beruf, um dann wieder zurückzukehren zur Pflege. Die Altenpflege sei in der DDR noch nicht so bekannt gewesen. Als sie nach Kierspe gekommen sei, habe sie zunächst in der Langzeit-Psychiatrie in Lüdenscheid gearbeitet, dann aber festgestellt, dass sie die Altenpflege mehr interessierte. Kein Umstieg ohne Qualität – das stand für Ingrid Papst fest, die daraufhin Zusatzqualifikationen als Wohnbereichsleitung und später als Pflegedienstleitung erwarb. Vom Werdohler Pflegeheim Haus Versetal führte der Weg nach Meinerzhagen ins Haus der Evangelischen Perthes-Stiftung als Träger.

„Ständige Veränderungen“, so beschreibt Ingrid Papst ihre Arbeit und spricht Pflegesatzverhandlungenoder das Wohn- und Teilhabegesetz an. Als Heimleitung habe sich der Kontakt zu Bewohnern des Hauses auf eine andere Ebene verändert und beziehe sich nicht mehr auf die körperliche Pflege, dafür aber auf Sorgen oder Nöte, die viele Seniorinnen und Senioren beschäftigen. „Viele kommen und schütten ihr Herz aus.“

Wichtig sei für sie der stete und enge Kontakt zum Bewohnerbeirat, um zu wissen, welche Wünsche und Vorschläge es unter den Bewohnern gibt, sagt Ingrid Papst. Verändert habe sich in den letzten Jahren vor allem die Verweildauer. Anders als noch vor Jahren gebe es im Heim heute eine hohe Fluktuation. Viele Ältere seien früher bewusst ins Seniorenheim gezogen, um hier die letzten Jahre des Lebens zu verbringen, „manchmal bis zu zehn. “ Das sei anders geworden. „Heute kommen sie, wenn zuhause gar nichts mehr geht.“ Den Wunsch, so lange wie möglich zuhause wohnen zu können, kennt Ingrid Papst genau und weiß, dass die Kosten bei der Heimfrage für Betroffene und ihre Angehörigen eine wesentliche Rolle spielen.

135 Plätze gibt es im Wilhelm-Langemann-Haus. Dass es nicht einfach ist, einen Heimplatz zu bekommen, hängt auch mit der angespannten Personalsituation zusammen. Von einem Notstand wolle sie nicht sprechen, meint Papst, aber es werde immer schwieriger, Mitarbeiter zu gewinnen. „Dabei ist es die Hauptsache, dass alle Bewohner die optimale Versorgung und Umsorgung erhalten.“

Auch wenn es mittlerweile wieder Normalität gibt, die Corona-Jahre haben Spuren hinterlassen. „Es war eine harte Zeit“, resümiert Ingrid Papst und blickt auch auf die herausfordernden Monate während des stattgefundenen Umbaus zur Qualifizierung zurück und das viertel Jahr, in dem die Küche aufgrund einer Erneuerung einer Lüftungsanlage außer Betrieb war. „Und dann kam Corona“, sagt Papst.

Erst Flatterband am Eingang, dann Besuchszeiten, dann Besuchsstopp, dafür Post von Schulklassen für die Bewohner und Krisensitzungen, erste Online-Meetings, Tests und Impfaktionen. „Das will man nie wieder haben“, steht für Ingrid Papst fest, die daher froh ist im letzten Jahr ihrer Tätigkeit als Heimleiterin wieder den gewohnten Alltag erleben zu können – von dem sie sich jedoch nun am 12. September aber verabschieden wird und ihre bisherige Stellvertreterin Beata Karnik-Schygulla ihr Nachfolge antreten wird.