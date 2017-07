Wildgans mit guter Pflege und Regenwürmern aufgepäppelt

Als Fred Oehm das verlassene Jungtier aufnahm, war es nur eine Handvoll Federn. Inzwischen ist die Kanadagans dank seiner Pflege gewachsen und lebt in seinem Garten in Valbert. In der Schar der Laufenten und Hühner fühlt sie sich wohl.

Valbert - Akka von Kebnekaise, Anführerin in der Kindergeschichte über „Die wunderbare Reise des kleinen Nils Holgersson“ ist wohl die berühmteste Kanadagans. Die Wildgans gilt allgemein als schlau und unerschrocken – Charakterzüge, die vielleicht auch Fred Oehm bei seinem gefiederten Gast entdecken wird, der seit einigen Wochen in seinem Garten lebt.

Die Kanadagans ist die weltweit am Häufigsten vorkommende Gans. Ursprünglich stammt sie aus Nordamerika, ist aber inzwischen in ganz Europa eingebürgert und gilt als größte Wildgans.

Das tierische Exemplar, das Fred Oehm vor ein paar Wochen in seine Obhut nahm, war zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht mehr als eine Handvoll Federn. Aufgefunden worden war das Tier in Lengelscheid. Hier hatte sich eine Gänsemutter mit ihrem Nachwuchs auf den dortigen Teichen niedergelassen. Als die junge Familie weiterzog, blieb ein Tier zurück und fiel glücklicherweise einer Frau auf, die schließlich die Tierschützer verständigte. „Vermutlich war es zu schwach“, berichtet Fred Oehm. Nach dem Gesetz der Natur hätten schwächere Tiere keine Überlebenschancen, weiß der 81-Jährige. Dass der ehemalige Ortsvorsteher passionierter Tierkenner ist, ist auch beim Meinerzhagener Tierschutzverein bekannt. „Wenn es um Federvieh geht, rufen die mich an“, sagt Fred Oehm. Kein Wunder: Im großen Gehege seines Gartens flattern Hühner, Laufenten und Gänse. Tauben besitzt der Valberter ebenfalls. Immer wieder kommen neue dazu – meist sind es Brieftauben, die bei ihrer Reise im Ebbedorf oder in der Volmestadt „strandeten“.

Ein Anruf erreichte den Tierliebhaber schließlich auch im Fall der von ihrer Familie ausgestoßenen Kanadagans. Sicher, dass das Tier trotz intensiver Pflege überleben würde, war sich Fred Oehm allerdings nicht: „Die Gans wollte zunächst nicht fressen, sie war ja auch zum Sterben ausgesetzt.“ Oehm versuchte es mit kleinen Regenwürmern, steckte sie in den kleinen Schnabel. Schließlich habe sich sein Pflegetier besonnnen, erinnert sich Oehm: „Es hat Kükenaufzuchtfutter angenommen. Da hatte ich gewonnen.“

Einige Wochen sind seitdem vergangen – Zeit, in der das Gänseküken zu einer prächtigen Wildgans mit bräunlich-schwarzem Federkleid heranwuchs. Im Stall an der Schützenstraße in Valbert ist Ganter Emil der Chef, die Kanadagans hält sich daher lieber bei den Laufenten auf, hat Oehm festgestellt: „Die mögen sich und sitzen zusammen, während die anderen Gänse die Wildgans einfach ignorieren.“

Inzwischen ist die Wildgans so groß, dass sie in die Freiheit entlassen werden könnte. Fred Oehm öffnete daher den Stall, in dem sich sein gefiederter Gast erholte: „Die Gans könnte losfliegen, aber sie hat sich anscheinend entschieden hierzubleiben“, so seine Erfahrung während der letzten Tage. Gelernt, sich in der Natur selbst zu versorgen, habe sein Pflegetier nicht: „Vielleicht bleibt sie deshalb“, vermutet Oehm, der die Wildgans, die sich offensichtlich in seinem Gehege wohlfühlt, nun weiterhin abends mit Aufzuchtfutter und morgens mit Hühnerfutter verköstigt.

Da sich der Tierliebhaber auch nicht sicher ist, ob sein Ziehvogel an der nahe gelegenen Listertalsperre wirklich überleben würde, wenn er dort ausgesetzt würde, nimmt er ihn weiterhin in seiner großen Tierfamilie auf. „Wenn die Gans will, kann sie die große Freiheit haben“, sagt er. Bis jetzt zieht der Wildvogel das geschützte Terrain an der Schützenstraße vor.