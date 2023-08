Wer kann Klavier spielen? Instrument „rollt“ durch Meinerzhagen

Von: Dominic Rieder

In ihren Ämtern bestätigt wurden (von links) die stellvertretenden Vorsitzenden Helmut Klose und Oliver Drenkard, der 1. Vorsitzende Stefan Thomas und Kassierer Roman Kappius. Mit im Bild: Geschäftsführerin Davina Falz (rechts) und Ivonne Adamos, Mitarbeiterin der Geschäftsstelle. © Rieder

Zufrieden blickte der Stadtmarketing-Verein Meinerzhagen bei seiner Jahreshauptversammlung am Donnerstagabend im Ratssaal auf das Jahr 2022 zurück: „Wir haben viele Leute nach der Corona-Pandemie wieder vor die Tür gelockt“, freute sich Geschäftsführerin Davina Falz.

Meinerzhagen – Im vergangenen Jahr konnte als erste Veranstaltung nach der coronabedingten Pause das neue Format „JuKi-Festival“ auf dem Otto-Fuchs-Platz stattfinden. Ebenfalls gut besucht waren in Meinerzhagen die Musik-Treff-Abende, das Public Viewing zum Finale der Frauen-Fußball-EM, das Weinfest, die Filmnächte, der Stadtradeln-Aktionstag und der Adventsmarkt – sie alle ließ Davina Falz allesamt Revue passieren.

Coca-Cola-Truck war ein Highlight

„Ein Highlight zum Jahresabschluss“, wie die Geschäftsführerin betonte, sei zudem der Besuch der Coca-Cola-Trucks auf dem Otto-Fuchs-Platz gewesen – hierbei zählte Meinerzhagen zu den nur acht Stopps, die die Weihnachtstrucks bundesweit einlegten. Als Erfolge erwiesen sich aber auch die Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche – darunter neben dem JuKi-Festival auch die Osterrallye, Poolparty und das Konzert von Kinderlieder-Star Volker Rosin. Viele von ihnen hatten auch im laufenden Jahr angeboten werden können.

Veranstaltungen für alle Generationen

Bei den Veranstaltungen für alle Generationen konnten einige aus 2022 auch 2023 stattfinden; darüber hinaus standen der Meinerzhagener Frühling sowie am vergangenen Wochenende das Streetfood-Festival auf dem Programm.

Nicht unerwähnt blieb bei Falz’ Bericht natürlich auch, dass der Verein 2022 mit der Villa im Park ein großes Projekt übernommen habe. Des Weiteren wies sie auf die vor wenigen Monaten begonnene Aktion hin, bei der die öffentlichen Müllbehälter mit humorvollen Sprüchen versehen wurden – und so dazu beitragen sollen, die Innenstadt sauberer zu machen. Einen kurzen Ausblick gab sie zudem auf die Aktion „Rollendes Klavier“: Das Leader-Kleinprojekt habe den Zuschlag erhalten und befinde sich derzeit in der Umsetzung. Geplant seien Konzerte mit dem „Rollenden Klavier“ unter freiem Himmel an verschiedenen Stellen der Stadt.

Werbung um Mitglieder soll intensiviert werden

Bereits zu Beginn der Versammlung informierte der 1. Vorsitzende Stefan Thomas darüber, dass sich die Mitgliederzahl des Vereins von 103 im Jahr 2021 auf 105 im vergangenen Jahr leicht erhöht hat. Auch teilte er mit, dass die Werbung um Mitglieder intensiviert werden solle. Dies erfolgt unter anderen durch Bauzaunbanner; außerdem gibt es einen neuen Flyer, der am Donnerstag vorgestellt wurde.

Von 449 im vergangenen Jahr verkauften Stadtgutscheinen konnte Ivonne Adamos, Mitarbeiterin der Geschäftsstelle des Stadtmarketing-Vereins, berichten. Beisitzerin Birgit Claus fragte unter dem Tagesordnungspunkt Verschiedenes nach der Möglichkeit, einige Marktschirme für den Otto-Fuchs-Platz anzuschaffen – der Vorstand wird sich nun darüber beraten.

Des Weiteren wurde eine Personalie mitgeteilt: So wird Geschäftsführerin Davina Falz im Oktober in den Mutterschutz gehen. Zur Unterstützung der Geschäftsstelle wird dort ab dem 1. Oktober Kristin Becker als neue Mitarbeiterin tätig sein.