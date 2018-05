Wieder Randale auf dem Bolzplatz Auf der Freiheit

Meinerzhagen - Nach mehreren Jahren relativer Ruhe am Bolzplatz Auf der Freiheit beginnen dort nach altem Muster wieder Randale.

Im Juli 2015 eskalierte die Situation auf dem Wald- und Wiesengelände Auf der Freiheit, dort wo einst die Landesschule stand. Die MZ berichtete damals: „Auf dem Bolzplatz Auf der Freiheit wurde randaliert. Unbekannte Männer zerstörten eines der Holztore und warfen es in ein zuvor entfachtes großes Feuer. Anwohner, die durch den Lärm aufmerksam wurden, beobachteten die Szene, wagten es aber nicht einzugreifen. Sie berichteten gegenüber der MZ auch davon, dass Alkohol im Spiel gewesen sei.“

Fast genau drei Jahre später, nach einer Phase relativer Ruhe in diesem Bereich, scheint es wieder loszugehen. Und das „Muster“ ist bekannt: Teile der Holztore wurden abgerissen, angekokelte Reste am Rand des Bolzplatzes zeugen davon, was mit der Torlatte passiert ist. Immerhin: Müll findet sich nicht mehr in dem Ausmaß, wie es 2015 der Fall war. Nur vereinzelt liegen Reste von angezündeten Plastikflaschen oder leere Bierdosen herum.

Die Meinerzhagener Polizei fährt in diesem Bereich regelmäßig Streife. Das wurde in der Wache an der Oststraße bestätigt. Man kenne den Bereich aus Vorfällen in der Vergangenheit. Anzeigen – etwa von Anwohnern, die sich belästigt fühlen –, gab es zumindest in den vergangenen zwei Wochen aber nicht. Nur Klagen über laute Musik im Bereich des Wendehammers habe es gegeben, berichten die Beamten.

Die Stadt Meinerzhagen jedenfalls will sich jetzt Auf der Freiheit umsehen und auch prüfen, ob die notdürftig wohl von Kindern mit langen Nägeln geflickten Fußballtore eine Gefahr darstellen.