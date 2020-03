KuK-Kindertheater: Mehr als 200 Zuschauer bei „Der Zauberer von Oz“

+ © Dominic Rieder Die Ruhe vor dem Wirbelsturm in Kansas. Die Schauspieler waren am Donnerstagnachmittag voll bei der Sache. © Dominic Rieder

Meinerzhagen – KuK-Kindertheater hieß es am vergangenen Donnerstagnachmittag wieder in der Stadthalle. Dort gastierte das Westfälische Landestheater auf Einladung von KuK, dem Verein für Kommunikation und Kultur in Kierspe und Meinerzhagen.