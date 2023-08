Wespenschwund: Weniger Störenfriede unterwegs?

Im vergangenen Jahr gab es vergleichsweise mehr Wespen als in diesem, sagen Insektenkenner und nennen als einen Grund das kühle und nasse Frühjahr. © Frank Rumpenhorst/

Wo sind die Wespen hin? Wir haben uns auf die Suche begeben und mit Experten gesprochen.

Meinerzhagen – Es surrt weniger hinter der Kuchentheke. Zwischen fruchtigen Torten und süßen Teilchen sucht gerade eine Wespe einen Landeplatz und „Bäcker mit Herz“-Inhaber Christian Räbsch kann dieses Bild bestätigen. Im Moment seien augenscheinlich wenig Wespen unterwegs. Das sagen auch Experten. Insektenkenner machen das kalte Frühjahr für die geringere Wespenpopulation aus.

Dieter Bette ist ein Experte für die „Doppelgänger“ der Wespen – die Bienen. Auch wenn die Insekten ähnlich aussehen, es gibt hinsichtlich ihrer Vermehrung einen entscheidenden Unterschied. Ein Honigbienenvolk sei ein sozialer Staat. Während bei den Honigproduzenten das Volk überwintert, muss die Wespenkönigin ihr Volk im Frühjahr, frühestens Ende April bis Anfang Mai, wieder neu aufbauen, nachdem sie den Winter in einer Baumrinde oder unter Dachpfannen verbracht hat. Im Sommer, in der Zeit von Ende Juli bis Anfang August, erreichen Wespenvölker ihren höchsten Stand. „Dann können sie lästig werden“, weiß der zweite Vorsitzende des Imkervereins Kierspe-Meinerzhagen Dieter Bette. Auch in diesem Sommer gibt es natürlich Wespen, jedoch nicht so viele wie beispielsweise im Vorjahr, als aufgrund der Trockenheit von einer regelrechten Wespenplage die Rede war. Und eben das Wetter spielt eine entscheidende Rolle in Bezug auf das Wespenaufkommen, denn aufgrund des eher kalten und feuchten Frühjahrs sei die Chance für Wespenköniginnen, ein Volk aufzubauen geringer gewesen.

Wasserspritzer gegen Wespen – mit dieser Methode werden die ungeliebten Insekten bei der Fleischerei Hoffmann verscheucht. © Benninghaus

Doch zurück zum Kaffeetisch. Gerade Pflaumenkuchenzeit ist Wespenzeit. Und gerade dann, wenn man am Kaffeetisch sitzt, können Wespen lästig werden werden, bestätigt auch der Insektenexperte Dr. Ludwig Erbeling aus Plettenberg, der allgemein auf das Insektensterben aufmerksam macht. Um etwa zwei Drittel sei die Zahl der Insekten zurückgegangen, so Erbeling und nennt einige Beispiele. 40 heimische Bienenarten seien inzwischen ausgestorben, ebenso 13 Hummelarten, und auch bei den Wespen seien zwischen zwei Dritteln und drei Vierteln der Arten nicht mehr da.

Bei den Störenfrieden handelt es sich vorwiegend um die Arten Gemeine und Deutsche Wespe – auf Latein Vespula Vulgaris beziehungsweise Germanica. Übrigens: Die aus abgeraspeltem Holz bestehenden Wespennester stammen von anderen Arten, die sich nicht für den Kaffeetisch interessieren. Die Gemeine und die Deutsche Wespe legen nämlich Erdnester an. Sie seien auch deutlich „stechlustiger“, wie es Imker Dieter Bette beschreibt. Diese Wespenart fühle sich schnell bedroht. Er rate davon ab, in der Nähe eines Erdwespennestes fest auf den Boden zu treten, sagt Bette, der selbst schon einmal die Erfahrung gemacht hat, im Wald unbeabsichtigt sehr nah an ein Erdwespennest geraten zu sein mit der Folge, dass die Wespen die Verfolgung aufnahmen. „Da konnten wir rennen, wie wir wollten“, erinnert sich der Bienenfachmann.

Derzeit (fast) wespenfreie Zone: Für Jennifer Tuchelmann, Debbie Piepenstock und Latife Öztürk (von rechts) ist die Arbeit in der Nähe von Torten und Gebäck natürlich angenehmer, wenn weniger Wespen unterwegs sind. Beim „Bäcker mit Herz“ ist das zumindest im Moment meist der Fall. © Benninghaus, Simone

Dennoch, so sagt Dr. Ludwig Erbeling, seien die vermeintlichen Störenfriede durchaus nützlich. Jede Art habe ihren besonderen Stellenwert im Ökosystem, und sei es nur als Nahrung für eine andere Art. Die Gemeine und die Deutsche Wespe sind räuberische Arten, das heißt, sie fressen andere Insekten.

Die einzelnen Arten seien in der Nahrungskette untereinander verwoben und voneinander abhängig. „Wenn einzelne Arten ausfallen, kann dieses System zusammenbrechen, weil andere Arten dann nichts zu fressen haben und wieder andere nicht reguliert werden“, verweist Erbeling auf die Empfindlichkeit des Ökosystems. Was aber tun, wenn sich ein Wespenvolk ausgerechnet dort niedergelassen hat, wo man es nicht haben möchte – im Rollladenkasten zum Beispiel. In der Regel sei diese Wespenart harmlos und würde spätestens in den ersten Frostnächten sterben, sagen die Insektenkenner.

Feuerwehr nicht zuständig

Die Feuerwehr ist in diesen Fällen nicht zuständig, da die Einsatzkräfte hier weder ausgebildet sind, noch über das notwendige Equipment verfügen, informiert der stellvertretende Wehrleiter Steffen Kohl. Wespen sind nach dem Bundesnaturschutzgesetz geschützt, als wild lebende Tiere dürfen sie nicht mutwillig beunruhigt, gefangen, verletzt oder getötet werden. Im Zweifelsfall sollte daher für die erforderliche Beseitigung eines Nestes ein Schädlingsbekämpfer als Experte kontaktiert werden.

Unabhängig von den Auswirkungen für die Natur: Zumindest für seine Kunden sei die derzeit eher geringere Anzahl an Wespen angenehm. Ob im Café oder in der Eisdiele – überall könne man unbeschwert draußen sitzen, ohne dass es surrt, sobald die süße Bestellung serviert wird.

Wespen lieben Fleisch

Grundsätzlich verhindern lasse es sich jedoch nicht, dass Wespen auch Kuchen- und Gebäcktheken ansteuern. Wespenstiche habe es innerhalb seines Team daher auch schon gegeben. „Das passiert, wenn die Wespen versteckt irgendwo sitzen, unter einem Blech zum Beispiel, und man versehentlich hinein greift.“ Zumindest Jennifer Tuchelmann vom „Bäcker mit Herz“-Team macht sich nichts aus den Krabbeltieren. Sie sei da zum Glück nicht ängstlich, wenn Wespen in der Nähe seien, sagt sie, während sie ein Stück Torte serviert.

Wer denkt, Wespen hätten es nur auf Süßes abgesehen – weit gefehlt. „Wespen lieben Fleisch“, weiß Katrin Hoffmann von der gleichnamigen Fleischerei in Meinerzhagen und hat auch einen Tipp, den sie selbst einmal bekommen hat und der die ungeliebten Gäste vertreiben soll: Wasser. Bei Regen seien Wespen bekanntlich auch nicht zu sehen. Werden die Tiere nass, würden sie zugleich schwer werden und könnten nicht mehr so gut steigen. Ein Grund, warum sich Mitarbeiterin Sandra Kutzey, die draußen am Grill steht, mit einer Wassersprühflasche „ausgerüstet“ hat, die auch die Kunden nutzen können, wenn draußen essen möchten und sich von den Wespen gestört fühlen.

Ruhig stehen bleiben, nicht hektisch werden bei den Bewegungen und schon gar nicht mit den Armen wedeln, um die Tiere zu verscheuchen lauten weitere Tipps in der Kundenrunde. Fleischerei-Chefin Katrin Hoffmann hat festgestellt, dass die Wespen in diesem Jahr später aktiv wurden. Im September, sagt sie, gehe es hinsichtlich der Insekten aber meist wieder besser.