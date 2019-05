Unbekannte machen fette Beute: Werkstattwagen aufgebrochen

Meinerzhagen - Fette Beute machten bislang unbekannte Täter in Meinerzhagen. Sie brachen Werkstattwagen auf.

Meinerzhagen - In der Nacht zum Dienstag wurden an der Teichstraße und an der Breslauer Straße in Meinerzhagen Werkstatt-Wagen aufgebrochen.

Unbekannte entwendeten aus zwei Mercedes Sprintern, die an der Teichstraße parkten, diverse Werkzeugmaschinen wie Bohrhämmer, Winkelschleifmaschinen und Schrauber. Aus einem an der Breslauer Straße geparkten Sprinter wurde ein hochwertiger Schlagschrauber gestohlen. Hinweise gehen am besten an die Polizei in Meinerzhagen unter Tel. 02354/91990. -eB