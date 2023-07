Großes Festwochenende im Listertal – Schützen feiern

Von: Simone Benninghaus

Teilen

Riesenfreude nach dem Treffer im vergangenen Jahr: Patrick Schulte und Katalin Kleinhofer sind seither König und Königin des Listertals. © SCHLIEK

Nach dem Schützenfest ist vor dem Schützenfest: Am Wochenende feiern die Schützen Zur Listertalsperre. Dann entscheidet sich, wer der neue König wird.

Hunswinkel – Wer durch Hunswinkel fährt, kann die ersten Zeichen bereits entdecken. Spätestens wenn der Fahnenschmuck im Dorf im Wind flattert, ist klar: Es ist wieder Schützenfestzeit.

Von Freitag, 21. Juli, bis Sonntag, 23. Juli, feiert der Schützenverein Zur Listertalsperre sein großes Fest. Im 115. Jahr des Bestehens findet auch wieder ein Kaiservogelschießen statt und mit dem ersten Jubiläumsfrühschoppen gibt es ein Novum.

Das Festgeschehen im Überblick

Nicht nur für das Königspaar Patrick Schulte und Katalin Kleinhofer endet in diesem Jahr die Amtszeit. Auch Hans-Erich Schmidt und seine Ehefrau Brigitte, seit 2018 das Kaiserpaar der Listerschützen, müssen sich von ihren Positionen verabschieden. Am Schützenfestsamstag wird es daher gleich zweimal spannend an der Vogelrute.

Den Startschuss setzen jedoch die Jüngsten: Auftakt des Festes ist am Freitag, 21. Juli, mit dem Kinderschützenfest. Dazu treffen sich alle Nachwuchsschützen um 15 Uhr an der Listerhalle, wo viele Spielen und Aktionen warten. Ein Highlight wird die Entenregatta sein, ehe Zielfertigkeit gefragt ist, wenn mit Steinen auf den Kinderkönigsvogel geworfen wird, um Nachfolger für das Kinderkönigspaar Mattis Heckert und Teresa Groll auszumachen. Um 19 Uhr beginnt am Freitagabend die Bierprobe und es findet das Preisvogelschießen statt.

Am Samstag, 22. Juli, geht das Festgeschehen ab 14 Uhr weiter, denn dann heißt es Antreten auf dem Festplatz und nach dem Abholen der Fahnen werden die Majestäten an ihrer Residenz eingesammelt. Nach dem Festzug durch das Dorf beginnt um 16 Uhr das Königsvogelschießen, die Regentschaft von Patrick Schulte und Katalin Kleinhofer neigt sich dann dem Ende entgegen. Unmittelbar danach findet das Kaiservogelschießen statt. Um 19 Uhr wird die Krönung des neuen Königspaares sein. Zum Kaiserball werden auch die befreundeten Gastvereine erwartet.

Noch sind sie die Regenten des Prinzenclubs: Prinz Niklas Hudetz und seine Prinzessin Nele Schild. ARCHI © Müller

Der Ablauf des Sonntags, 23. Juli, wird etwas anders als gewohnt sein, denn schon um 10 Uhr treten die Schützen zum Gedenken am Ehrenmal an. Um 10.30 Uhr beginnt der erste Jubiläumsfrühschoppen und um 11 Uhr wird am Morgen das neue Kaiserpaar gekrönt. Im Anschluss werden beim Frühschoppen-Konzert die Musikfreunde Schreibershof auf das Festgeschehen am Nachmittag einstimmen und ab 11 Uhr hat auch die Kirmes geöffnet. Um 14 Uhr heißt es dann erneut Antreten auf dem Festplatz, um die Majestäten abzuholen.

Großer Festzug mit befreundeten Vereinen

Nach dem großen Festzug, an dem auch die befreundeten Vereine aus Valbert und Rinkscheid teilnehmen, beginnt um 16 Uhr das Prinzenvogelschießen und es stellt sich die Frage, wer die Nachfolger von Prinz Niklas Hudetz und seiner Prinzessin Nele Schild werden. Zeitgleich wird in der Halle zum Konzert aufgespielt und die Besucher erwartet ein großes Kuchenbuffet. Am Abend findet dann um 19.30 Uhr die feierliche Krönung des neuen Prinzenpaares und außerdem die Ehrung der Vereinsmeister und der Preisvogelschützen statt. Nach dem Fahnenausmarsch beginnt gegen 20 Uhr der Königsball.

Die musikalische Umrahmung in den Festzügen, beim Konzert und am Vogelschießstand wird von den Musikfreunden Schreibershof, dem Fanfarenzug Meinerzhagen und dem Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Attendorn aus Listerscheid, die Tanzmusik von der Partyband Hitmix gestaltet. Die Verantwortlichen des Schützenvereins weisen darauf hin, dass es wegen der Festumzüge am Samstag und am Sonntag zwischen 14 und 16 Uhr zeitweise zu Vollsperrungen der Ortsdurchfahrt Hunswinkel kommen wird.

Arbeitsdienste vor und nach dem Fest

Vor und nach dem Fest stehen in diesem Jahr noch Arbeitsdienste an: Am Mittwoch, 19. Juli, findet ab 18 Uhr das Einräumen der Halle statt, am Donnerstag, 20. Juli, ab 18 Uhr, das Girlandenbinden beim König und am Samstag, 22. Juli, ab 10 Uhr das Aufräumen und Umbauen in der Listerhalle. Nach dem Fest wird die Halle am Dienstag, 25. Juli, aufgeräumt, nachdem die Hähne am Montag, 24. Juli, ihr Hahnenfest gefeiert haben.