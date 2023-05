Gute Nachricht für Phönix-Schule: Neues Projekt

Von: Luitgard Müller

Der Rotary-Club überbrachte die gute Nachricht: Das Projekt Siebdruck an der Phönix-Schule kann starten. Die Schüler der Klasse O1 sowie Guido Erlemann und Alexander Kuhns können es kaum erwarten. © L. Müller

Die Phönix-Schule ist eine von sieben Schulen, für die jetzt Wünsche wahr werden, denn sie beteiligte sich am Schulprojekt „Klimaschutz und Nachhaltigkeit“, das der Rotary-Club Meinerzhagen im vergangenen Jahr initiierte und zu dem alle Schulen in Meinerzhagen, Kierspe und Halver eingeladen waren.

Meinerzhagen – „Es ging uns darum, möglichst viele Kinder und Jugendliche für mehr Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit zu sensibilisieren“, so Rotarier Frank Bisterfeld, der die zunächst als Umweltwettbewerb gedachte Aktion betreut, beim Besuch der Schule. „Von den Schülerinnen und Schülern wurde erwartet, dass sie mit ihrer Projekttätigkeit aktiv einen erkennbarer Beitrag zu Klimaschutz und Nachhaltigkeit leisten können.“

Sieben Bewerbungen, die die Anforderungen des Clubs erfüllten und zudem von einer unabhängigen Jury als langfristig, innovativ, umsetzbar, messbar, wirksam und damit förderwürdig beurteilt wurden, gingen ein. Angesichts der Vielfalt der vorgeschlagenen Projekte entschlossen sich die Veranstalter in Abstimmung mit dem Rotary-Distrikt, den Gesamtrahmen der Förderung aufzustocken und alle Vorschläge finanziell zu unterstützen.

„Mit Druck in die Zukunft“

„Siebdruck – Mit Druck in die Zukunft“ lautet der Titel des Projektes, das von einer Gruppe der Klasse O1 (Klasse 8) unter der Leitung von Sonderpädagoge und Klassenleiter Guido Erlemann entwickelt wurde. Es sieht vor, dass die Oberstufenklasse eine nachhaltige Siebdruck-Werkstatt einrichtet, in der Textilien wie T-Shirts, Hoodies oder Stoffbeutel mit individuellen Motiven veredelt werden können. Durch die Verwendung von wasserbasierten ökologischen Farben und nachhaltig produzierten und recycelbaren Materialien (Siebe, Metallspatel usw.) wird nahezu kein Müll produziert und die Umwelt nicht belastet. Außerdem ist die Herstellung von Karten oder Einladungen im eigenen Haus denkbar. Dabei könne die gesamte Schülerschaft im Laufe der Zeit für Nachhaltigkeit im Umgang mit Textilien sensibilisiert werden, erläuterten der stellvertretende Schulleiter Alexander Kuhns und Guido Erlemann bei Start des Projekts am Mittwoch. Es biete viel Potenzial mit langfristiger Wirkung, betonten beide. So gibt es auch die Vision, eine Schülerfirma ins Leben zu rufen, die kleinere lokale externe Aufträge ausführt und so einen nachhaltigen Ansatz mit in die Stadt bringt. Und um innerhalb des Projektes den Siebdruck zu erlernen, wäre eine Kooperation mit einer Siebdruckerei denkbar, die die Kinder fortbilden und ihnen Grundwissen und Handgriffe vermitteln kann.

Gestartet wird das Projekt von einer Gruppe der O1, aber nach und nach können alle Klassen mit einbezogen werden. Das Rakeln (Druckvorgang, bei dem Farbe durch die Siebe auf das Werkstück aufgebracht wird), ließe sich gut ab der vierten Klasse umsetzen. Ab Klasse 8 könnten dann auch Siebe hergestellt und in der Dunkelkammer beschichtet und belichtet werden.

Rotarier Martin Schriever wird das Projekt begleiten. Weitere Förderzusagen erhielten die Bismark- und Servatiusschule und die Gesamtschule in Kierspe sowie die Sekundarschule und das Evangelische Gymnasium in Meinerzhagen.