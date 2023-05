Wenn Katzen verschwinden: Von Dieben und Trieben

Von: Sarah Lorencic

Immer wieder vermissen Besitzer ihre Katzen, dabei sind die Tiere heimattreu und laufen für gewöhnlich nicht weg. Wo sie stecken könnten, wenn nicht gerade ein unfall für ihr Verschwinden verantwortlich ist, hat uns eine Mitarbeiterin des Tierschutzvereins Meinerzhagen-Kierspe erklärt. © DPA

Vermisst: Immer wieder suchen Besitzer ihre Katzen. Was steckt hinter den vielen Vermisstenfällen? Und wie kann man vorbeugen?

Meinerzhagen/Kierspe – Immer wieder werden Katzen vermisst. Die Besitzer melden den Verlust dem Tierschutzverein Meinerzhagen-Kierspe, teilen in sozialen Netzwerken Bilder ihrer Tiere und wenden sich an die örtliche Presse – in der Hoffnung ihre Haustiere wiederzufinden.

In der jüngsten Zeit häufen sich die Anfragen, wie Carola Ulfers vom Tierschutzverein wahrnimmt. Sie ist die este Ansprechpartnerin für alle, die ihre Tiere vermissen. In der vergangenen Woche wurde man beim Verein stutzig. Gleich zwei Rassekatzen innerhalb weniger Tage wurden als vermisst gemeldet. Eine Bengal- und eine Siamkatze; Kita und Bulut. Waren da Katzendiebe am Werk? Verzweifelt seien die Besitzer gewesen, erzählt Carola Ulfers. Sie empfiehlt ihnen immer Suchanzeigen in Zeitung und sozialen Netzwerken. Manchmal sind die Katzen gar nicht weit. Es sei denn, sie wurden wirklich geklaut. „Aber das kann man nicht beweisen“, sagt sie und hofft, dass so etwas nicht passiert. Rassekatzen aber seien nun einmal sehr teuer, kosteten rund 1000 Euro. Da sei es dem Dieb sogar egal, ob die Tiere kastriert sind und sich für eine Zucht daher nicht mehr eignen. Im Falle der Bengalkatze Kita gab es am Mittwoch Entwarnung: der Kater ist wieder zu Hause. Für die Besitzer eine Erleichterung.

Die Besitzer können nicht abschließen, wenn die Katzen verschollen bleiben

Am schlimmsten, weiß die Tierschützerin, ist immer die Ungewissheit. „Die Besitzer können nicht abschließen, wenn die Katzen verschollen bleiben“, sagt sie. Manchmal verunfallen Katzen im Straßenverkehr. Das ist traurig, aber die Gewissheit hilft den Besitzern, über den Verlust hinwegzukommen. In wenigen sonderbaren Fällen tauchen die Katzen auch nach vielen Jahren wieder auf.

Von einem Fall las die Tierschützerin kürzlich in einem Tiermagazin: Anhand eines Chips wurde der eigentliche Besitzer nach zehn Jahren, die das Tier woanders lebte, ermittelt. Der neue Besitzer ist gestorben und der alte ausfindig gemacht. Wie genau die Katze in ihrem neuen Zuhause landete und warum sie zuvor nicht auf einen Chip untersucht wurde, konnte nicht mehr geklärt werden. Das Chippen empfiehlt Carola Ulfers daher allen Katzenbesitzern sowie das Anmelden bei einem Haustierregister wie beispielsweise Tasso.

Suchen oft erfolgreich

Aber auch die Suchanzeigen im Internet und in Zeitungen bringen oft etwas, weiß Carola Ulfers. Oft tauchen die vermissten Katzen direkt nach Veröffentlichung der Anzeige wieder auf. Sie kann nur vermuten, wo die Katzen waren. Ausgeschlossen ist es nicht, dass sie bei jemand anderem untergekommen waren, der dachte, die Katzen seien Streuner. Vielleicht öffnete aber auch einfach jemand seine Garage nach einigen Tagen.

„Alles ist möglich“, sagt die Tierschützerin und erzählt von einem Fall, der gerade noch einmal gut endete. Eine Katzenbesitzerin aus Herscheid vermisste ihre Tiere, nachdem ein Möbelhaus ihre alte Couch durch eine neue ersetzt hatte. Nicht nur das alte Sofa war weg, sondern auch die Katzen, denn diese harrten in dem Kasten unter der Couch aus. Eine Fahrt ins Ruhrgebiet zum Lager des Möbelhauses brachte der Herscheiderin ihre Katzen zurück. Und sie hatte Glück, sagt Carola Ulfers, denn alte Möbel kommen mitunter in Müllpressen.

Frühlingsgefühle bei unkastrierten Tieren

Warum Katzen überhaupt weglaufen, fragen sich viele. Denn normalerweise sind die Tiere heimattreu und laufen nicht freiwillig weg, wie Ulfers weiß. Dann müsste es ihnen schon sehr schlecht zu Hause gehen. Für die vielen Fälle in dieser Zeit sorgt auch die Biologie. Vor allem Katzen, die nicht kastriert sind, gehen im Frühling auf Partnersuche. Katzen sind in dieser Zeit rollig und wenn Kater nicht kastriert sind, sei es völlig normal, dass sie für eine gewisse Zeit verschwinden, um ein Weibchen zu finden. Bei kastrierten Tieren passiere das seltener, weshalb die Tierpflegerin auch zu diesem Schritt dringend rät.

Ein weiterer Grund, warum gerade im Frühling viele Samtpfötchen verschwinden: Viele Menschen bereiten ihren Garten vor. Katzen sind sehr neugierig. Deshalb kann es auch passieren, dass sie in ein Gartenhäuschen, einen Keller oder eine Garage hineingehen und dort für eine Zeit eingesperrt werden. Carola Ulfers ist das selbst bereits mit ihrer eigenen Katze einst passiert: da saß ihre Katze in der Garage fest. Sie hat sogar schon öfter gehört, dass Katzen in Post- und Paketautos geklettert sind, und dann versehentlich auf große Fahrt gingen. Der Ort, an dem sie rausgelassen wurden, kann dann sehr weit vom eigentlichen Revier entfernt sein.

Hoffen auf ein Happy End

Im Falle des mittlerweile wieder aufgetauchten Bengalkaters Kita gab es einen Hinweis aus Herscheid, wo eine solche Katze von einer Wildtierkamera fotografiert wurde. Auch wenn es mittlerweile immer mehr Besitzer von dieser Rasse gibt, schien die Möglichkeit mit Blick auf eine Mitfahrgelegenheit mit einem Postauto nicht ausgeschlossen. Doch am Ende stand die Katze nach Tagen der Suche vor der Tür, wie die Besitzerin die Gemeinschaft im Internet informiert. Und: „Sie war sehr hungrig.“ Ein ähnliches Ende wünscht sich Carola Ulfers auch für Siamkater Bulut. Oft enden die Suchaktionen zum Glück mit einem Happy-End.