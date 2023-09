Wenn Beliebtheit ungesund ist: Beliebte Katze bekommt von ihren Fans zu viele Leckerlis

Von: Thilo Kortmann

Timara wiegt drei Kilogramm zu viel wegen Leckerchen von ihren Fans. Die Katze ist in der Umgebung bekannt und beliebt. Ihre Beliebtheit sorgt dafür, dass sie gefüttert wird. Aber das Nettgemeinte tut dem Tier gar nicht gut. © Kortmann, Thilo

Sie ist so beliebt und hat so viele Fans: Katze Timara kann sich deshalb vor Leckerlis nicht retten. Das hat Folgen. Und zwar Übergewicht. Ihre Besitzerin hat deshalb reagiert.

Meinerzhagen – Die schwarze Katze schleicht über den Bürgersteig an der Kirchstraße, bleibt kurz stehen, schnuppert an einem Auto mit dem Kennzeichen OE, geht weiter und legt sich nach wenigen Metern hin. Das hier ist Timaras Revier. Fremde Autos erkennt sie. Der Katze geht es gesundheitlich aber nicht so gut: „Sie läuft nicht mehr so gerne, seitdem sie so übergewichtig ist. Unsere Spaziergänge rund um die Kirche fallen jetzt aus, auch weil sie jetzt humpelt. Sie hat Schmerzen beim Laufen“, erklärt ihre Besitzerin Petra Zanini. Der Grund für Timaras Übergewicht: zu viele Leckerchen.

Timara ist ein Star an der Kirchstraße

Aber die bekommt sie nicht von ihrem „Frauchen“, sondern von Fremden oder ihren Fans. Und jetzt weiß sich Petra Zanini nicht mehr anders zu helfen, als mit einem Hinweisschild direkt an Timaras Lieblingsplatz an der Kirchstraße 28, im Gebüsch neben der Haustür. „Die Katze nicht füttern. Sie ist krank. Sie schaden Timara nur. Sie bekommt spezielles Futter. Danke“, steht darauf geschrieben.

Leckerli-Haufen am Wassernapf

Auslöser für die Maßnahme war der kleine Haufen Leckerlis, den jemand neben Timaras Wassernapf platziert hatte. „Das ist ja lieb gemeint. Timara ist hier sehr beliebt in der Umgebung, weil man sie hier immer antrifft und sie sich streicheln lässt. Aber die liebgemeinten Leckerchen bewirken doch das Gegenteil“, sagt Petra Zanini. Und man kenne das ja auch von anderen Haustieren: Die sagten einfach nie nein zu einem Leckerli.

Petra Zanini mit ihrer zwölf Jahre alten Katze Timara auf dem Bürgersteig an der Kirchstraße. © KORTMANN

Wegen ihres Herzfehlers, der bei Timara vor drei Jahren während einer Lungenentzündung festgestellt wurde, bewege sie sich sowieso schon weniger. Damals sei Timara fast gestorben. Es sei so oder so schon eine schwere Zeit gewesen, sagt Petra Zanini. Während Corona und der Lockdowns habe sie ihre Praxis „Sonnenengel“ schließen müssen, sagt die Lebensberaterin. Auch jetzt merke sie an den Kundenrückgängen, dass die Menschen sparen müssten. Wäre Timara in der schweren Coronazeit auch noch von ihr gegangen, wäre das sehr, sehr schlimm für sie gewesen, blickt die Meinerzhagenerin sichtlich bewegt zurück.

Katzen können alt werden

Jetzt wünscht sich Petra Zanini, dass Timara möglichst noch sehr, sehr lange lebt, immerhin ist sie schon zwölf Jahre alt. „Katzen können ja sehr alt werden. Wichtig dafür ist ihr körperlicher Zustand. Das Übergewicht kommt zum Herzfehler jetzt noch hinzu“, so Zanini. Weil Timara jetzt so viel wiege, könne sie auch nicht mehr springen. Und deshalb komme die Freigängerin nicht mehr durch die Katzenklappe im ersten Stock ins Haus, wo sich Zaninis Wohnung und Praxis befindet. Stattdessen wartet das Tier unten vor der Haustür. „Es kommt sogar schon mal vor, dass Menschen klingeln, damit Timara rein kann“, sagt sie und lächelt. Doch auch das sei nicht von Vorteil, denn das störe bei der Arbeit.

Mit diesem Schild vor dem Haus versucht Timaras Besitzerin Petra Zanini, die Menschen aufzuklären. © Kortmann, Thilo

Die 55-Jährige arbeitet als Lebensberaterin, bietet Gespräche, Meditationen, Massagen und Hypnosebehandlungen an. Seit elf Jahren kümmert sich Petra Zanini um die Katze. Sie begegnete ihr damals auf der Terrasse eines Ausflugslokals an der Bruchertalsperre. „Sie saß die ganze Zeit auf meinem Schoß und war sehr abgemagert“, erinnert sich Petra Zanini. Die ausgehungerte Katze habe die Mülltüten am Lokal aufgerissen und dessen Eigentümer hätten dann das Tierheim in Wipperfürth angerufen. „Die Katze ging mir aber nicht mehr aus dem Kopf. Ich habe sogar von ihr geträumt“, sagt die 55-Jährige.

100 Gramm abnehmen wären schon ein Erfolg

Man sage ja, Katzen suchten sich ihr Zuhause selber aus. Und als sie im Tierheim Wipperfürth der Katze damals den Namen Mara gegeben hatten, war für die Lebensberaterin sofort klar, „die gehört zu mir“. Weil Petra Zanini schon immer den Künstlernamen Timara gemocht habe, „da wurde mir klar, dass der Name gar nicht für mich gedacht war, sondern für die schwarze Katze.“ Seitdem herrscht eine sehr enge Verbindung zwischen den beiden.

FDH

„Wenn ich zur Post muss, dann geht Timara ein Stück mit, bleibt dann aber sitzen und weint solange, bis ich wieder zurück bin. Sie hat starke Verlustängste“, weiß Zanini. Wegen Timaras Erkrankung achte sie sehr auf ihre Ernährung, setze sie auf Diät. Sie wiege jetzt 7,1 Kilogramm, ideal seien aber vier bis fünf. Deshalb macht die Katze gerade FDH („Friss die Hälfte“).

Aufgrund des Übergewichts springt Timara nicht mehr hoch zur Katzenklappe im ersten Stock. © Kortmann, Thilo

Durch die geringe Bewegung, die wiederum durch das Übergewicht begründet ist, sei es aber sehr schwierig, dass Timara überhaupt abnehme. „100 Gramm sind schon sehr schwierig. Das ist ja in Relation zur Körpergröße zu sehen.“ Würde die Meinerzhagenerin ihr überhaupt kein Futter mehr geben, dann würde die Freigängerin verstärkt auf Mäusejagd gehen. Aber das wolle Zanini auch nicht, denn an einem Abend sei Timara mal mit einer noch lebenden Maus in die Meditationsrunde geplatzt und habe mit ihrer Beute da auch noch Katz und Maus gespielt, blickt Zanini zurück.

Krankes Herz

„Umso schneller, desto besser“, erklärt die Lebensberaterin auf die Frage, wie eilig das Abnehmen ist. Für ihr krankes Herz bekommt Timara außerdem jeden Tag eine Tablette. Jetzt müsse das nur noch mit den unerwünschten Leckerli aufhören, damit die Katze endlich abnehmen darf. In langsamen Schritten.