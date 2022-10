Wellness für Freizeitfohlen und Olympiapferd - auf Hof im MK

Ob Mensch, ob Tier – über ein bisschen Entspannung freut sich jeder! Wer sich verletzt hat oder krank war, sollte sich dann aber nicht nur entspannen, sondern auch rehabilitieren. Kurz gesagt: Der Körper muss nach einer Krankheit wieder fit gemacht werden. Das gilt ebenso fürs Pferd.

Von Laura Hahn

Meinerzhagen – Nachdem Stephanie Dietrich 2017 den alten Bauernhof in der Wickeschliede und damit mehrere Hektar Land gekauft hat, ist viel passiert. Aus einem Bauernhaus und einem Kuhstall wurde ein großes Gestüt. Zucht, Haltung und Ausbildung von Friesenpferden, eine niederländische Rasse, sind nur wenige von vielen Schlagworten, mit denen sich der Betrieb identifizieren kann. 2019 errichtete Dietrich unter anderem ein Reha-Zentrum für Pferde – eins von mehreren Standbeinen.

Wie kann man sich ein solches Reha-Zentrum vorstellen? Für ein gesundes Pferd bedeutet es Wellness und für ein krankes Pferd der Weg zur Gesundheit. Dafür geht ein krankes Pferd, zur Heilung, auch schon mal über seine Schmerzgrenze hinaus. Wichtig ist die Behandlung nach den entsprechenden Bedürfnissen. „Für jedes Pferd wird, gemeinsam mit den Besitzern, ein individueller Plan ausgearbeitet“, erklärt die Betriebsleiterin. Geeignet ist eine Reha grundsätzlich für jede Rasse und jede Art von Nutzung. „Vom Mini-Shetty bis zum Kaltblut hatten wir schon alles hier“, fährt Stephanie Dietrich fort, ebenso „vom Freizeitfohlen bis zum Olympiapferd“. Ihre eigene erste Liebe gilt jedoch den Friesen, die sich durch ihre imposante Erscheinung auszeichnen.



So unterschiedlich wie die Tiere selbst, so unterschiedlich sind ihre Bedürfnisse. Pferde können sich im Sport oder in der Freizeit eine Verletzung zu ziehen, beispielsweise offene Wunden oder Sehnenschäden. Im Alter können sie zudem eine Arthrose bekommen. In der Reha erwartet die Pferde dann ein Team aus drei Tierärzten und zwei Physiotherapeuten, eingeschlossen Stephanie Dietrich. Um das jeweilige Pferd zu verwöhnen, zu pflegen oder zu trainieren, gibt es verschiedene Bereiche. So dient, einfach erklärt, ein Aquatrainer unter anderem dem Muskelaufbau, eine Lasertherapie der Heilförderung der gesunden Zellen und eine Magnetdecke der Durchblutungsförderung.

Mit zwei Grad kühlem Salzwasser steht für die Pferde auch ein Spa bereit. „Das ist wie Kneippen beim Menschen“, erläutert Stephanie Dietrich. Eine besondere Schmerztherapie ist die minimalinvasive Goldimplantation, die als natürlicher Entzündungshemmer und Schmerzmittel wirkt. Diese Therapie wird nur bei Freizeitpferden angewendet, da sie als Doping zählt. Neben weiteren Reha-Maßnahmen begleitet die 31-Jährige auch Geburten von Stuten. Dieses Jahr hatte sie eine tragende Stute mit Griffelbeinbruch als Patientin. „Da konnten wir zwei Fliegen mit einer Klatsche schlagen“, freut sie sich. Um alles im Blick zu behalten, werden die Boxen rund um die Uhr videoüberwacht.

Hochsaison im Reha-Zentrum herrscht im Herbst und Winter. Dietrich berichtet von circa zehn Pferden am Tag, die therapeutisch behandelt werden. Im Frühling und Sommer hingegen ist Turniersaison. „In der Zeit gibt es dann mehr Notfälle, als Langzeitpatienten“, teilt die junge Frau mit. Außerdem erklärt sie, dass Pferdebesitzer ihre Tiere häufig über den Sommer auf der Weide lassen, um zu probieren, ob sich der Vierbeiner dadurch von selber regeneriert. „Ganz oft sind wir erst die letzte Anlaufstation“, sagt die Geschäftsführerin. „Vorher haben die Leute schon viel ausprobiert.“ Für die Zukunft erhofft sich Stephanie Dietrich daher, eine noch stärkere Zusammenarbeit: „Hand in Hand mit den Tierärzten und Therapeuten aus der Region. Das ist mir wichtig.“