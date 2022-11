Weitere Post-Filiale schließt: Ende Januar ist Schluss

Von: Sarah Lorencic

Deutsche Post: Die Filiale an der Derschlager Straße schließt Ende Januar. © dpa

Erst wurden die Öffnungszeiten angepasst, jetzt ist klar: die Filiale hört auf. Ende Januar ist Schluss, der Ausverkauf hat bereits begonnen.

Meinerzhagen – Die Postfiliale an der Derschlager Straße wird am 31. Januar ihren letzten Öffnungstag haben. Wie der stellvertretende Filialleiter, der namentlich nicht genannt werden möchte, bestätigt, schließt die Filiale mit Ablauf des dreijährigen Vertrags mit der Deutschen Post.

„Nach jetzigem Stand ist die Post auf der Suche nach einem Nachfolger“, sagt Mitarbeiter Patrick Hieckmann. Ob und wann eine Postfiliale eröffnet, sei indes unklar. Fakt sei, dass der Standort an der Derschlager Straße wegfällt, da die Immobilie ab dem 1. Februar schon anderweitig vermietet sei. Verlängert wurde der Vertrag seitens der Filialleitung nicht, weil es Unstimmigkeiten in der Zusammenarbeit zwischen der Partnerfiliale und der Post sowie bei der Bezahlung gebe, so der Stellvertreter. Die Post selbst war dazu am Freitag nicht mehr erreichbar.