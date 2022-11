Trümmerteile fliegen umher - aber Unfallverursacher fährt einfach weiter

Von: Frank Zacharias

Zu einem Unfall kam es am Montag auf der Landesstraße 539 in Höhe der Einmündung Ihne. © Symbolfoto: Carsten Rehder/dpa

Die Unachtsamkeit auf der Landesstraße 539 in Höhe der Einmündung Ihne könnte dem Fahrer eines weißen VW Caddy mit polnischem Kennzeichen noch teuer zu stehen kommen.

Valbert - In einer Kurve geriet er am Montag gegen 8.10 Uhr auf die Gegenfahrbahn, wo er einen entgegenkommenden Lastwagen beschädigte. Die Kollision war so heftig, dass Trümmerteile auch ein dahinter fahrendes Auto trafen und den Sachschaden noch erhöhten – der liegt nach Polizeiangaben bei insgesamt 2500 Euro.

Der Fahrer des Caddy jedoch fuhr weiter, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Er hinterließ lediglich Teile des Außenspiegels.

Das Kennzeichen des Fahrzeugs ist zwar bekannt, da es sich jedoch um ein in Polen zugelassenes Fahrzeug handelt, hofft die Polizei jetzt durch einen Zeugenaufruf, den Verbleib des Wagens nebst Fahrer festzustellen.

Wer Hinweise dazu geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei unter Tel. 0 23 54/9 19 90 in Verbindung zu setzen.