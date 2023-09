Weinfest in Meinerzhagen: Ein Hauch von Mosel an der Volme

Von: Laura Müller

Das Meinerzhagener Weinfest etabliert sich zur sehr beliebten Veranstaltung: Viele Besucher auch strömten auch zur Wiederholung.

Auf dem Weinfest kamen Jung und Alt zusammen. Auch die Nicht-Weintrinker kamen auf ihre Kosten. © Müller, Laura

Meinerzhagen – Ein gutes Glas Wein in der einen Hand und einen Flammkuchen mit Speck und Lauch in der anderen, dazu Live-Musik. Bei lauwarmen Temperaturen und Sonnenschein fand an diesem ersten Septemberwochenende das zweite Meinerzhagener Weinfest rund um die Villa im Park statt.

Treffpunkt für mehrere Generationen

„Die Planung startete ein halbes Jahr vorher“, sagte Davina Falz, Geschäftsführerin des Stadtmarketingvereins. Nur das Wetter konnte nicht geplant werden – doch der Spätsommer zeigte sich von seiner besten Seite. Schon kurz nach Beginn war die Veranstaltung gut besucht. Umso später der Abend, umso voller wurde es. Das Weinfest wurde zu einem Treffpunkt für mehrere Generationen.

Umso später der Abend, desto voller wurde das Weinfest: Neben den zahlreichen Sitzmöglichkeiten brachten die Besucher auch eigene Picknickdecken mit. © Laura Müller

Von Kleinkindern bis Senioren waren alle anzutreffen. Gemütlich schlenderten die Besucher zu den Weinhütten. Vor Ort waren drei verschiedene Weingüter vertreten: das Weingut Selbach von der Mosel, die Winzer Pauser aus Rhein-Hessen und Burrlein aus Franken. Feinherb, trocken, feinfruchtig: Für jeden Feinschmecker und Genießer war etwas dabei. Die Wirtsfamilie der Schinderhannes Mühle sorgte mit Flammkuchen, gebratenen Champignons, Bruschetta und weiteren Leckereien für die passende Ergänzung zum Wein.

Musikalisch stimmte Gianpiero den Abend mit italienischen Songs ein. Später übernahm das Acoustic Cover Duo. © Müller, Laura

An Bierzeltgarnituren und Stehtischen oder in der Lounge mit Polstern und Kissen machten es sich die Besucher gemütlich. Auch auf der großen Wiese waren Sitzmöglichkeiten aufgebaut: Tische und Stühle waren angelegt wie eine Art Terrasse und Liegestühle, um der Musik zu lauschen. Andere wiederum brachten ihre eigenen Decken mit und nahmen auf der Wiese Platz.

Vertreter dreier Weingüter brachten die Besucher beim zweiten Weinfest auf den Geschmack: Es präsentierten sich das Weingut Selbach von der Mosel, das Weingut Pauser Rhein-Hessen und Burrlein aus Franken. © Müller, Laura

Musikalisch führte der Sänger Gianpiero die Besucher nach Italien. Mit Songs wie „Volare Cantare“ und „Laura Non C’è“ stimmte er den Abend an. Später übernahm das Acoustic Cover Duo mit Daniel Basso und Martin Grieß. Damit wurde das Publikum nicht mehr mit italienischen, sondern mit amerikanischen Hits unterhalten. „Wir sind sehr zufrieden“, zog Davina Falz Bilanz. So hielten sich bereits am frühen Abend etwa 300 Leute rund um die Villa im Park auf.

