Weihnachtszeit schon im Herbst bei Projekt-Singkreis

Von: Simone Benninghaus

Beim ersten Treffen der Kohlbergspatzen erklangen schon Weihnachtslieder. © Benninghaus, Simone

Schneeflöckchen im Herbst? – Wenn die Kohlberspatzen den Weihnachtsklassiker anstimmen, sind die weißen Flocken auch schon im goldigen Oktober willkommen: „Genauso habe ich mir das gewünscht“, freute sich jedenfalls Rosel Neumann, die die kleinen Spatzen in dieser Woche zum Singen eingeladen hatte.

Meinerzhagen – „Viele Kinder, viele Stimmen, ein gemeinsames Projekt“, lautete dabei das Motto, mit dem die Freude am Singen auch bei den Jüngsten wieder geweckt werden soll.

Gemeinschaftserlebnis Singen

Corona hat bekanntlich auch der Chormusik zugesetzt. Das galt auch für den Kinder- und Jugendchor Kohlbergspatzen, der zuletzt auch von Müttern verstärkt wurde. Die Pandemie bedeutete ein jähes Ende für die Gruppe. Die Freude am Singen hat die Meinerzhagener Chordirektorin jedoch nie aufgegeben – ein Grund, warum sie die Freude am Gemeinschaftserlebnis Singen weiter geben möchte.



Ihre Idee, einen Projekt-Singkreis zu gründen, stieß auf positive Resonanz: Zur ersten Chorprobe in der Kohlbergstraße fanden sich 15 kleine Sängerinnen ein. Das erste Projekt lautet „Weihnachten“, und während draußen die Herbstsonne schien, verwandelte sich der Probenraum zumindest musikalisch in die altbekannte Weihnachtsbäckerei. „Es hat großen Spaß gemacht, alle haben toll mitgemacht“, zeigte sich Rosel Neumann, die für das kommende Jahr weitere Projekte plant, im Anschluss begeistert. Jeweils montags, in der Zeit zwischen 17 und 17.45 Uhr, finden die Proben der Kohlbergspatzen statt. Jungen und Mädchen, die zwischen vier und zehn Jahre alt sind, und gerne mitmachen möchten, können immer noch einsteigen. Sie sollten sich bei Rosel Neumann, Rufnummer 0 23 54/1 23 93, Carina Homeier, Tel. 0 23 54/7 77 56 15, oder Melanie Rompel anmelden. Die Projektgebühr beträgt 20 Euro.