Weihnachtstrucks im MK: Coca Cola zu Besuch beim Adventsmarkt

Der Weihnachtstruck kommt auch in die Volmestadt. © Gero Breloer/ Coca-Cola

Der Otto-Fuchs-Platz wird zum Winterwunderland. Der Adventsmarkt am 3. und 4. Dezember in Meinerzhagen bekommt durch ein besonderes Highlight überregionale Aufmerksamkeit: Am 4. Dezember machen die Coca-Cola-Weihnachtstrucks Halt in Meinerzhagen

Meinerzhagen – Zwischen 15 und 20 Uhr stehen dann drei große Lkw auf dem Otto-Fuchs-Platz. Die Besucherinnen und Besucher können eintauchen in die Coca-Cola-Weihnachtswelt. Dazu gehören zum Beispiel eine virtuelle Fahrt mit Santa Claus’ Schlitten, der Besuch einer großen Schneekugel und das Bestaunen eines meterhohen, funkelnden Weihnachtsbaumes. Ein Erinnerungsfoto mit dem Weihnachtsmann und den großen, roten Trucks darf auch nicht fehlen.

Adventsmarkt an der Jesus-Christus-Kirche

Zeitgleich findet rund um die Jesus-Christus-Kirche der Adventsmarkt statt, auf dem sich alle Besucherinnen und Besucher mit kulinarischen Leckereien stärken können. Der Stadtmarketingverein Meinerzhagen ist froh, dass das Wunschdatum für den Halt berücksichtigt werden konnte: „Dass die Coca-Cola-Trucks passender weise am zweiten Adventswochenende kommen, ist super. So profitiert auch unser Adventsmarkt von den vielen Gäste“, sagt Geschäftsführerin Davina Falz.



Meinerzhagen einer von acht Stopps

Bereits Anfang des Jahres hat ein Vorstandsmitglied sich an Coca-Cola gewandt, mit der Bitte bei der Tour-Planung berücksichtigt zu werden. Nach einer positiven Zwischenmeldung im September reichte der Stadtmarketingverein Meinerzhagen dann die offizielle Bewerbung ein. „Dass Meinerzhagen einer von nur acht Stopps ist, macht uns sehr stolz. Das zeigt, dass auch Kleinstädte mit guten Gegebenheiten für größere Veranstaltungen interessant sein können. Wir sind die einzige Stadt im Sauerland, in der die Lkw Halt machen“, teilt Davina Falz mit.



Die Winterlounge wird aufgrund des großen Aufbaus für den Truck-Stopp und den damit verbunden Auf- und Abbauzeiten in diesem Jahr nicht stattfinden.