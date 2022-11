Weihnachtsmarkt: Viele Besucher im Lichtermeer in Valbert

Von: Klaus Schliek

Die Mitarbeiter der Firma Aloise boten leckere Pizza auf dem Weihnachtsmarkt an. © Klaus Schliek

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause sorgte der Weihnachtsmarkt in Valbert bei vielen Besuchern für Begeisterung.

Valbert – „Das hat den Leuten gefehlt. Die kommen nach der Zwangspause jetzt mit noch größerer Begeisterung zu ihrem Weihnachtsmarkt“, freute sich Jörg Simon. Zusammen mit seinen Kolleginnen und Kollegen aus dem rührigen Dorfverein hat er nach zwei Jahren Corona-Pause am Wochenende endlich wieder die beliebte vorweihnachtliche Veranstaltung im Ebbedorf organisiert.



„Wir sind da ganz entspannt herangegangen und haben schon vor einer Woche mit dem Aufbau im Kirchpark begonnen“, ergänzte Vorstandskollege Ulf Hildebrandt. Und schon weit im Vorfeld konnten die Dorf-Förderer feststellen, dass das Interesse auch vonseiten der Standbetreiber riesengroß war. „Mit genau 42 Anbietern haben wir die Teilnehmerzahl aus der Zeit vor Corona übertroffen“, so Hildebrandt.



Diese Begeisterung teilte auch Ortsvorsteher Hans Gerd Turck, der auf der zentralen Bühne am Samstag um 14 Uhr die Veranstaltung im Beisein des stellvertretenden Meinerzhagener Bürgermeisters Volkmar Rüsche eröffnete. „Mit großer Vorfreude haben wir alle den ersten Advent und damit einhergehend unseren Markt herbeigesehnt“, beschrieb Hans Gerd Turck die erwartungsfrohe Stimmung.

Er lobte die Organisatoren des Dorfvereins und begrüßte einige neue Standbetreiber. Dank ihnen sei der Markt noch attraktiver geworden. Er verwies dabei unter anderem auf den Nikolaus, der am Sonntag die Kinder überraschte und auf das von groß und klein gestaltete Bühnenprogramm. Daran beteiligte sich neben Kindergartenkindern und Schülern des Chors der Freien evangelischen Gemeinde Ihne auch der Unterhaltungsmusiker Tom Pungel aus Attendorn.

Den Start am Samstagnachmittag dominierten die Kinder. Die Zelte mit den Spiel- und Bastelangeboten waren dicht belagert. Der Ballonkünstler konnte den Ansturm anfangs kaum bewältigen. Der Stand des Fördervereins Ebbeschule war ebenso gut besucht, wie die Angebote der Kindergärten und der christlichen Gemeinden.



Der Förderverein der evangelischen Gemeinde lud an beiden Tagen in das gemütliche Kirchencafé ein. Dafür waren in der direkt neben dem Festplatz stehenden Kirche die Bänke im Eingangsbereich zur Seite geräumt worden. Ein Bücherflohmarkt und selbst gebackene Köstlichkeiten rundeten das Angebot ab. Der größte Teil des Erlöses fließt in die Jugendfreizeit der Gemeinde, die im Juli in Österreich stattfindet.



Die Organisatoren von „Gemeinsam für Valbert“ waren stolz darauf, dass alle Standbetreiber aus dem Dorf und dessen näherer Umgebung kamen. Angesichts dieses begrenzten Raums überraschte die bunte Vielfalt der angebotenen Handwerkskunst. Schöne Schmuckstücke und praktische Dinge für den Alltag fanden sich in großer Zahl und aus allerlei Material.



Gleiches galt für die Verpflegung der vor allem zum Samstagabend hin immer mehr werdenden Besucher. Kaffee und Kuchen, Glühwein, Jagertee, Reibeplätzchen, Pizza, Pommes mit Wurst, Fleischspezialitäten und Crêpes – alles war beim Valberter Weihnachtsmarkt an beiden Tagen zu haben.



Der vom Veranstalter erzielte Erlös dient wie gewohnt dem guten Zweck: Bedacht werden die beiden Kindergärten, der Jugendtreff und die Ebbeschule. Mitglieder des Dorfvereins waren zudem mit der Sammelbüchse auf dem Markt unterwegs. Sie baten um Spenden für den Bau des Dorfgemeinschaftshauses auf dem Gelände der ehemaligen Gaststätte Zigarrenkiste.