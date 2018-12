Valberter Weihnachtsmarkt lockt zahlreiche Besucher in den Kirchpark

+ © Schliek Bei Einbruch der Dämmerung sorgten die Licher in den Bäumen und die Kirche im Hintergrund für eine stimmungsvolle Atmosphäre beim Weihnachtsmarkt in Valbert. © Schliek

Valbert - Mit dem Dorfverein „Gemeinsam für Valbert“ gab es am Wochenende einen neuen Veranstalter für den beliebten Weihnachtsmarkt. Am gewohnten Bild auf dem mit Lichtern geschmückten alten Friedhof hinter der evangelischen Kirche änderte sich aber nichts. Die gut 40 Stände und Zelte umfassende Budenstadt lud zum Bummeln und Verweilen in gemütlicher Atmosphäre ein. Und davon machten am ersten Adventwochenende Gäste aus Nah und Fern gerne Gebrauch.