Weitere Infos

Weihnachtsmarkt in Valbert findet statt

Von: Dominic Rieder

Der Valberter Weihnachtsmarkt findet wieder statt. © Luitgard Müller

Die Vorfreude im Ebbedorf ist bereits spürbar groß: Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie soll in Valbert wieder der Weihnachtsmarkt zum gemütlichen adventlichen Bummeln einladen

Valbert - Stattfinden wird er am ersten Adventwochenende, 26. und 27. November, im Park neben der evangelischen Kirche. Am Samstag wird der Markt von 14 bis 22 Uhr, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet sein.

Auf überaus reges Interesse stieß am Donnerstagabend die Vorbesprechung in der Hültekanne: Rund 60 Standbetreiberinnen und Standbetreiber konnten die Organisatoren Ulf Hildebrandt und Jörg Simon, 1. Vorsitzender und Kassierer des Dorfvereins „Gemeinsam für Valbert“, begrüßen.



Was den Aufbau betrifft, sei es ab einer Woche vor dem Weihnachtsmarkt möglich, die Hütten zu platzieren, wie Ulf Hildebrandt erklärte. Für Abbau und Aufräumen nach dem Markt ist dann ebenfalls eine Woche Zeit. Die Vergabe der Standplätze geschieht in Absprache mit Ulf Hildebrandt und Jörg Simon. „Wir müssen genau wissen, wer was an Strom braucht“, informierte Hildebrandt. Daher sei es wichtig, dass die Standbetreiberinnen und Standbetreiber die Unterlagen genau ausfüllen, damit entsprechend zugeteilt werden könne. Apropos Strom: Die Versorgung ist unter Dach und Fach. 80 Prozent werden durch die Anwohner gesichert, die übrigen 20 Prozent durch den Verteilerkasten. Eine deutliche Energieersparnis – und zwar voraussichtlich rund 50 Prozent – wird es diesmal bei der Marktbeleuchtung geben.



Auch diesmal soll ein Teil der Erlöse aus dem Weihnachtsmarkt wieder den folgenden vier Einrichtungen in Valbert zugute kommen: die evangelische Kita, die katholische Kita, die Ebbeschule und der Jugendtreff.



Bei aller Vorfreude konnte gleichwohl das Thema Corona am Donnerstagabend nicht außen vor bleiben. Auf die Frage aus der Runde, was geschehe, wenn es in den nächsten Wochen zu Corona-Vorgaben komme, antwortete Ulf Hildebrandt, dass man Einschränkungen, die einen organisatorischen Mehraufwand bedeuten würden – wie beispielsweise Eingangs- oder Zugangskontrollen und Sperren – nicht werde stemmen können.



Aber man hofft im Ebbedorf, dass es zu diesem „Worst Case“ nicht kommt. Und so wird sich guten Mutes, mit Zuversicht und Optimismus an die weitere Marktplanung gemacht.



Weitere Infos

Nähere Informationen zum Weihnachtsmarkt erhalten Standbetreiberinnen und Standbetreiber telefonisch bei Ulf Hildebrandt unter Tel. 01 51 / 63 44 17 06 und Jörg Simon unter Tel. 01 71 / 1 41 59 64.