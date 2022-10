Weihnachtsmarkt in Valbert findet statt

Der Valberter Weihnachtsmarkt findet am ersten Adventswochenende statt. © Luitgard Müller

Am ersten Adventswochenende wird in Valbert der mittlerweile 26. Weihnachtsmarkt stattfinden.

Valbert – Zu einer Vorbesprechung lädt daher der Verein „Gemeinsam für Valbert“ ein, der die organisatorischen Fäden in der Hand hält. Alle, die an der zweitägigen Veranstaltung im Park neben er evangelischen Kirche beteiligt sind oder das Angebot noch mit Handwerk bereichern möchten, sind am Donnerstag, 27. Oktober, in der Valberter Hültekanne willkommen. Beginn des Treffens ist um 19 Uhr.