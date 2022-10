Weihnachtsmarkt-Beleuchtung: Hoffen auf die Nachbarn

Von: Simone Benninghaus

Teilen

Der Valberter Weihnachtsmarkt soll in diesem Jahr wieder stattfinden. © Luitgard Müller

Zwei Jahre mussten die Valberter auf ihren Weihnachtsmarkt verzichten. In diesem Jahr soll das adventliche Geschehen im Park neben der evangelischen Kirche jedoch wieder stattfinden. Das ist zumindest der Wunsch der Aktiven des Dorfvereins. Einschränkungen gibt es dennoch, wie „Gemeinsam für Valbert“-Vorsitzender Ulf Hildebrandt berichtet: „Sollte es bis dahin Auflagen hinsichtlich der Corona-Pandemie geben, werden wir das Ganze abblasen müssen.“

Valbert – Den Weihnachtsmarkt findet traditionell am ersten Adventwochenende statt, in diesem Jahr am Samstag, 26. November, und am Sonntag, 27. November.

Unsicherheitsfaktor Corona

Für diejenigen, die die organisatorischen Fäden in der Hand halten, namentlich sind das neben Ulf Hildebrandt, Jürgen Jursch, Jörg Simon und Dirk Rufeger, bedeuten Planung und Durchführung natürlich auch einen großen Aufwand. „Sollte es daher hinsichtlich Corona Maßnahmen geben, die noch weitere Arbeit bedeuten, werden wir das nicht stemmen können“, sagt Hildebrandt und nennt mögliche Beispiele wie Eingangskontrollen, Maskenpflicht oder Einbahnstraßenregelungen.

Voraussetzung: Ausreichend Strom

Die Planungen für den Weihnachtsmarkt werden jedoch aufgenommen. Eine weitere Voraussetzung ist allerdings, dass ausreichend Strom zur Verfügung steht. Um alle Standbetreiber in dieser Hinsicht versorgen zu können, sei man auf die Hilfe der Nachbarschaften angewiesen. „Wir hoffen, dass die Anlieger auch dieses Mal wieder ihre Zusagen geben“, so Hildebrandt. Auf ein stimmungsvolles Ambiente durch einen beleuchteten Kirchpark soll ebenfalls nicht verzichtet werden – wenn die Beleuchtung unter Umständen auch in reduziertem Maße erfolge. Die Lichterketten seien mit LED-Lampen ausgestattet, so Hildebrandt.