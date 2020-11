In Valbert wird‘s lichttechnisch gemütlich

Die weihnachtliche Beleuchtung im Park und im Dorf wird auch in diesem Jahr für festliche Stimmung sorgen. Der Dorfverein „Gemeinsam für Valbert“ bereitet zudem ein Banner mit Festtags- und Neujahrsgrüßen vor.

Valbert – Die Valberter Weihnachtssterne werden in diesem Jahr zum 26. Mal ab dem ersten Adventswochenende für festliche Stimmung sorgen. Dazu werden alle 36 Sterne am kommenden Samstag mit ihren insgesamt 430 LED-Leuchtmitteln montiert.

Für den Initiator der Weihnachtsbeleuchtung Karl Heinz Krellmann bedeutet das bereits eine Woche vorher mit seinem „Sterne-Team“ aktiv zu werden. In seiner Garage stand die Sicht- und Funktionskontrolle auf dem Plan. Verlief die positiv, folgte die Verladung auf den Transportanhänger.

Positive Nachricht

Während der Arbeit der vier anwesenden Mitstreiter konnte Krellmann auch den Vorsitzenden und den Kassierer des Dorfvereins begrüßen. Ulf Hildebrandt und Jörg Simon hatten sich auf den Weg gemacht, um eine positive Nachricht zu übermitteln: Die Mitglieder des Sterneteams – insgesamt derzeit fünf Aktive – wurden als passive Vereinsmitglieder aufgenommen. Zum einen um die Verbundenheit und die zugesagte Unterstützung durch den Verein zu bekräftigen, zum anderen auch um den Versicherungsschutz der Ehrenamtler sicherzustellen. Dafür gab es in der Vergangenheit immer wechselnde Regelungen, was zeitweilig zu mehr Organisationsaufwand führte. Ab sofort ist das „Sterneaufhängen“ eine versicherte Vereinsveranstaltung.

Lichterketten im Park

Eine gleichartige war das diesjährige Aufhängungen der Lichterketten im Park. Obwohl der Weihnachtsmarkt dieses Jahr bekanntlich nicht stattfinden kann, beschloss der Verein den Betrieb in der Adventszeit. Für die Valberter Bevölkerung will man in Kürze noch ein Transparent mit Festtagsgrüßen am Potsdamer Platz aufhängen.