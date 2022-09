Trotz Energiekrise: Lichterglanz an Weihnachten soll bleiben

Von: Göran Isleib

Die heimeliege Stimmung soll nach den Vorstellungen der Stadtverwaltung und des Stadtmarketings auch in diesem Jahr möglich sein. © Frank Zacharias

Energiesparen um jeden Preis? Nicht unbedingt. Dass in Meinerzhagen in diesem Jahr die Weihnachtsbeleuchtung aus Energiespargründen ausfallen wird, kommt eher nicht in Frage. Bürgermeister Jan Nesselrath will noch in der 37. Kalenderwoche in einer interfraktionellen Runde das Thema erörtern. „Die Verwaltung schlägt vor – so sieht es auch das Stadtmarketing – dass die Weihnachtsbeleuchtung wie bisher erfolgen kann und sollte“, sagt Jan Nesselrath. „Das gehört einfach zur Adventszeit“, sagt er.

Meinerzhagen - „Im Dezember ist es in Meinerzhagen um 17 Uhr stockfinster, da ist die Weihnachtsbeleuchtung immer sehr willkommen.“ Die festliche Beleuchtung stimme nicht nur auf das bevorstehende Weihnachtsfest ein, sondern animiere auch dazu, in den heimischen Geschäften einzukaufen. Signalisiert habe nach den Worten von Jan Nesselrath der Stadtmarketingverein außerdem, dass der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr wieder stattfinden soll – ebenfalls mit entsprechender Beleuchtung.



„Wir haben in Deutschland ein grundsätzliches und vor allem strukturelles Energieproblem“, weiß Raimo Benger zu berichten. Der Kommunalpolitiker ist nicht nur in seiner Heimatstadt als Chef der UWG politisch aktiv, sondern darüber hinaus auch Hauptgeschäftsführer von „vero“, dem Verband der Bau- und Rohstoffindustrie. Er weiß also sehr wohl Bescheid zum Thema Energie. Die Mitgliedsunternehmen des Verbands sind auf immense Energiemengen angewiesen. Das Thema Weihnachtsbeleuchtung sieht Benger daher eher – zumindest aus energietechnischer Sicht – als Marginalie.



20 Prozent weniger Energieverbrauch heißt das hehre Ziel der Bundesregierung für diesen Winter. Bereits zum 1. September traten entsprechende Sparmaßnahmen in Kraft, die fast jeden Menschen in der Bundesrepublik betreffen. Ladentüren dürfen nicht andauernd offenstehen, Leuchtreklamen müssen ab 22 Uhr ausgeschaltet und Denkmäler dürfen nicht angestrahlt werden. Flure in öffentlichen Gebäuden sollen kalt bleiben und in den Räumen beispielsweise der Rathäuser selbst dürfen 19 Grad Celsius nicht überschritten werden – heißt es in der Verordnung. Schon in knapp drei Wochen sollen am 1. Oktober weitere Vorschriften in Kraft treten. Das Kabinett der Bundesregierung hatte die beiden Verordnungen auf Basis des sogenannten Energiesicherungsgesetzes beschlossen, mit denen schon in dieser, aber auch in den kommenden Heizperioden Energie eingespart werden soll. Die erste Verordnung des Kabinetts gilt für ein halbes Jahr, demnach also bis zum 28. Februar 2023.



Ein Blick nach Süd-Europa: In spanischen Supermärkten dürfen 27 Grad Celsius nicht mehr unterschritten werden, das hat die spanische Regierung verordnet. Die eiskalten Zeiten im „Supermercado“ sind also vorbei, der Stromverbrauch durch Klimaanlagen soll damit dauerhaft gesenkt werden.



Ganz anders in Deutschland: Am Büro-Arbeitsplatz in einem öffentlichen Gebäude wird die Höchsttemperatur auf 19 Grad Celsius abgesenkt. Für mehr darf nicht geheizt werden. Es gibt allerdings Ausnahmen: Medizinische Einrichtungen, Kindertagesstätten und Schulen sind von dieser Regelung ausgenommen.



Für Arbeitsstätten in der privaten Wirtschaft schreibt die Verordnung jedoch nicht vor, dass in Büros die Raumtemperatur verringert werden muss. Allerdings dürfen Arbeitgeber durchaus weniger heizen und befinden sich dann dennoch im rechtssicheren Raum – die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen das so hinnehmen.



Und Mieter? Entsprechende Vertragsklauseln in Mietverträgen über eine bestimmte (Mindest-)Temperatur sind für die kommenden sechs Monate ausgesetzt. Mieterinnen und Mieter, die Energie einsparen und die Heizung herunterdrehen wollen, sollen dies auch tun dürfen, wie das Bundeswirtschaftsministerium erläuterte. Nachteile sollen ihnen dadurch nicht entstehen.

„Wir sparen schon viel Energie ein, und zwar dort, wo es auch möglich ist“, sagte Bürgermeister Jan Nesselrath erst kürzlich gegenüber der Meinerzhagener Zeitung. Schon vor Inkrafttreten der Verordnung habe man sich seitens der Stadtverwaltung Gedanken gemacht, wie Energie eingespart werden könne.