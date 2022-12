Weihnachtsbaumzeit in Meinerzhagen

Von: Simone Benninghaus

Jochen Schöttlers Weihnachtsbäume haben jetzt ihre Hoch-Zeit, die fürs Geschäft ereignete sich aber schon vor einigen Wochen. © Benninghaus Simone

Keine Wolke am Himmel. Er ist eisblau. Genauso wie es eiskalt ist. Minus sechs Grad. Ein Traumwintertag in der Weihnachtsbaumwelt. Wir sind in Ebberg. Jochen Schöttler hat für die Idylle in dieser klirrenden Kälte nur bedingt einen Blick. Sein Handy klingelt fast ununterbrochen. Ein Kunde benötigt Weihnachtsbaumnachschub, seine Mitarbeiter benötigen den Hänger und ein weiterer Abnehmer ordert ebenfalls noch Bäume. Es ist Weihnachtsbaumzeit – auch wenn sein Hauptgeschäft schon längst gelaufen ist.

Ebberg – Weihnachten ohne Baum? Kaum vorstellbar. Dabei will laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Insa rund die Hälfte der Deutschen in diesem Jahr auf den Christbaum verzichten. Weihnachtsbaum-Züchter Jochen Schöttler hat zumindest festgestellt, dass es beim Verkauf großer Bäume für öffentliche Plätze, Firmen oder anderen Einrichtungen einen deutlichen Rückgang gab.



Abnehmer sind Stammkunden

Schöttlers Hauptabnehmer sind Händler. Nordmanntannen aus Ebberg werden ins Ruhrgebiet und ins Rheinland geliefert. Und sogar in England werden Christbäume geschmückt, die am Fuße des Ebbegebirges gewachsen sind. 4000 Bäume, bevorzugt kleinere bis zu einer Höhe von 140 Zentimetern, liefert Jochen Schöttler seit vielen Jahren dorthin. Überhaupt sind fast alle seiner Abnehmer Stammkunden.



Bis in die 1980er-Jahre wurde auf dem Hof in Ebberg noch herkömmliche Landwirtschaft betrieben. „Doch mit 20 Kühen kann man heute keinen Hof mehr halten“, sagt Jochen Schöttler und bereut daher seine Entscheidung nicht, die er schon vor mehr als 20 Jahren traf: die Spezialisierung auf Tannenbaum-Kulturen. Heute werden insgesamt 60 Hektar für Weihnachtsbäume und Tannengrün bewirtschaftet, die sich auf Flächen nahe Valbert, Herscheid, Attendorn und Plettenberg verteilen. Einige Hektar an weiteren Forstflächen kommen noch hinzu.



Nordmann und Nobelis

Nordmanntannen sind natürlich die Weihnachtsbäume schlechthin. Dass auch eine nicht unerhebliche Anzahl an Nobilis-Tannen im Bestand wachsen, hat einen einfachen Grund: 150 Tonnen Schnittgrün werden jährlich vermarktet, das beispielsweise für Grabgestecke oder Adventskränze verwendet wird.



Die Weihnachtsbaum-Hochsaison ist daher nicht etwa kurz vorm Fest, sondern schon viel früher, vor den stillen Feiertagen Anfang November. Dann bleibe wirklich nur wenig Zeit für Schlaf, berichtet Jochen Schöttler. Acht Mitarbeiter, teils Saisonkräfte, teils fest angestellt, kümmern sich mit ihm um die anfallende Arbeit. Fast alle stammen aus Polen und reisen immer für den Tannenbaum-Einsatz an – und das oft schon seit 20 Jahren.



Weihnachtsbäume brauchen Pflege

Die meiste Zeit beanspruchen die zukünftigen Weihnachtsbäume allerdings, wenn kaum jemand an Weihnachten denkt – in den Monaten Mai bis Juni. Wer einmal ein geschmückter Christbaum werden will, muss gepflegt werden. „Naturgewachsene Bäume kann ich nicht mehr verkaufen“, sagt Schöttler. Sprich: Viel Platz zwischen den einzelnen Astetagen entspricht nicht dem Weihnachtsbaumideal. Der perfekte Baum ist dicht und gleichmäßig. Das entspreche immer mehr dem „amerikanischen Geschmack“, wie der heimische Tannenbaum-Erzeuger beschreibt – und dafür arbeitet, dass seine Bäume diese Wünsche erfüllen.



Die Rosenschere ist dabei das wichtigste Handwerkzeug. Mit ihr werden Triebe beschnitten, damit der Baum formschön wachsen kann. Mit einer speziellen Zange wird zudem im fünften Standjahr die Rinde bearbeitet und auf diese Weise die Wasserzufuhr in die Spitzen verringert, damit sie nicht zu sehr in die Höhe „schießen“. „Das ist die Arbeit, die man am Ende bezahlt“, sagt der Weihnachtsbaum-Experte.



Auf die Größe kommt es an

Natürlich spielt nicht nur die Form eine Rolle, sondern auch die Größe. Zwischen 1,75 bis zwei Meter groß seien die Bäume, die am meisten verkauft würden. Etwa 35 Euro müssen Kunden, die auf seinen Hof kommen, dafür zahlen. Auf der Beliebtheitsskala folgen dann die Kleineren, die zwischen 150 und 175 Zentimeter groß sind. Die richtig großen Bäume Marke „Zimmerdecke“ folgen erst auf Platz drei. Unterschiede bei den bevorzugten Größen seien aber auch regional. In Städten, wo der Wohnraum enger sei, seien auch die Bäume in der Regel eher kleiner.



Qualität ist natürlich ein wichtiges Kriterium für den Betrieb. Dennoch sei es wirtschaftlich, auch günstigere Bäume anbieten zu können.



Einen Preisanstieg gibt es auch beim Weihnachtsbaumanbau. So hat sich der Preis für Jungpflanzen mit 65 Cent verdoppelt, weshalb er seine Preise wenigstens für den Handel leicht habe anheben müssen, sagt Schöttler, der jährlich 50 000 Pflanzen neu anpflanzt.



Auch wenn Ebberg mit seiner überschaubaren Anzahl an Häusern klein ist – für seine Weihnachtsbäume ist der Ort bekannt. Das vierte Adventwochenende – dann ist es noch eine Woche bis Weihnachten – gilt in diesem Jahr für den privaten Baumkauf als „Weihnachtsbaumwochenende“ schlechthin.



Baum auch in letzter Minute

Jochen Schöttler ist jedoch sicher, dass auch „auf den letzten Drücker“, quasi kurz vor der Bescherung, noch Kunden zu ihm kommen werden. Auch wer am 24. Dezember noch in letzter Minute unterwegs ist und einen Baum benötigt, wird auf dem Hof fündig werden.



Jochen Schöttlers eigener Baum, mächtige vier Meter hoch, steht übrigens schon längst. Dafür hat Tochter Katharina gesorgt, die die Tanne auch auswählte. „Ich bekomme dann zum Abholzen den Standort geschickt“, schmunzelt der Vater, der Ehefrau und Tochter auch das Schmücken überlässt. Gold-Violett sei der Baum in diesem Jahr. Das sei zwar nicht seine bevorzugte Farbe, aber er widerspreche den Frauen im Haus in diesem Punkt nicht, meint Jochen Schöttler. In Sachen Wuchs muss ihm „sein“ Baum aber gefallen: „Es würde nicht der Wahrheit entsprechen, wenn ich sage, dass es für mich keine Rolle spielt.“ Ohnehin: „Der Baum der Bäume“ wird am 24. Dezember in jedem Wohnzimmer leuchten.