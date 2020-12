Weihnachtsbaumsammlung gekippt

Noch vor wenigen Wochen waren ehrenamtliche Helfer gesucht worden – doch am Montag verkündete die Stadtverwaltung das Aus der Weihnachtsbaumsammlung für den guten Zweck im kommenden Jahr.

Meinerzhagen - „Die Corona-Pandemie macht auch dem neu gefundenen Sammelteam um Hauptorganisator Sebastian Falz einen Strich durch die Rechnung“, heißt es dazu auf der Homepage der Stadtverwaltung.

Vorbereitungen liefen bestens

Auch für diese Weihnachts-Saison liefen die Vorbereitungen bereits, einige Helfer hätten ihr Engagement für Januar 2021 bereits zugesagt. „Doch angesichts der aktuellen Situation und Entwicklung der Corona-Zahlen haben wir uns schweren Herzens gemeinsam dazu entschieden, dass die Weihnachtsbaumsammlung so nicht wieder stattfinden kann“, wird Jürgen Tischbiereck, Fachbereichsleiter Technischer Service und Ansprechpartner der Stadt für das Thema, zitiert. „Diese Entscheidung tragen alle Beteiligten gleichermaßen mit, denn das Risiko einer Ansteckung ist einfach zu groß.“ Hinzu komme, dass auch die Entwicklung der Coronaschutzverordnung für Januar zwar noch nicht im Detail absehbar ist, aber doch erwarten lasse, dass Aktionen wie diese nicht werden stattfinden können.

Firma Lobbe kümmert sich um Abtransport der Bäume

Sitzenbleiben müssen die Meinerzhagener auf ihrem Christbaum aber nicht: Die Firma Lobbe wird am Donnerstag, 14. Januar, die Straßen abfahren und die an den Bürgersteigen platzierten Bäume einsammeln. „Wir sind wirklich traurig über diese Entscheidung“, so Tischbiereck, „aber wir haben im Sinne der Sicherheit keine andere Wahl.“