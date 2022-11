Weihnachtsaktion für bedürftige Senioren

Von: Sarah Lorencic

Wegen der hohen Iflationen wollen viele Menschen nun auf betimmte Anschaffungen verzichten. Auch bei Weihnachtsgeschenken könnte in diesem Jahr oft gespart werden. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Eine Frau möchte in diesem Jahr bedürftigen Seniorinnen und Senioren eine Freude machen. Dabei braucht sie Hilfe.

Meinerzhagen – Eine Kiste mit der Aufschrift „Seniorin, 83“ hat Daniela Radau und ihre neunjährige Tochter in der vergangenen Vorweihnachtszeit sehr berührt. Die Kiste lag in der Katholischen Kirche St. Marien aus und durfte zum Befüllen für Weihnachten mit nach Hause genommen werden. Am Ende kommen die Kisten befüllt mit Geschenken und Spenden bei bedürftigen Menschen an. Bei welchen genau, bleibt geheim.



Dahinter steckte die Aktion „Freude schenken“ der Caritas in Zusammenarbeit mit dem städtischen Sozialamt. Ziel der Aktion ist es, bedürftigen Menschen in der Nähe eine Freude und auf die soziale Not aufmerksam zu machen. Beschenkt werden von der Caritas bedürftigen Menschen jeden Alters. Daniela Radau hat beim Befüllen ihrer Kiste im vergangenen Jahr entschieden, dass sie diese Aktion speziell für Senioren „größer aufziehen“ will, wie sie im Gespräch mit uns sagt.



Wunschbaum-Aktion fällt in Meinerzhagen aus

Das heißt im Umkehrschluss, dass es die Aktion „Wunschbaum“ in diesem Jahr nicht geben wird. Sieben Jahre hat sie die Weihnachtsaktion für Kinder organisiert. In diesem Jahr liegt ihr Augenmerk auf Senioren und dem Thema Altersarmut – auch mit Blick auf die derzeitige Inflation und Energiekrise.



Vor Kurzem kontaktierte sie das Sozialamt der Stadt und teilte ihr Vorhaben mit. Bei Frank Markus, Leiter der Bürgerdienste, stieß die Idee auf große Zustimmung, erzählt er und lobt das ehrenamtliche Engagement der Meinerzhagenerin. 50 Senioren ab 65 Jahren werden sich über ein Paket zu Weihnachten freuen. Welche es sind, weiß die 42-Jährige nicht. Sie erhält nur eine Liste mit Alter und Geschlecht vom Sozialamt. Die Personen bleiben anonym und erhalten die gepackte Kiste dann von der Stadt. Für die Meinerzhagenerin ist das eine Ehrensache. Sie kann gar nicht anders, als Menschen zu helfen, sagt sie im Gespräch. „Ich blühe darin auf.“ Ihr selbst und ihrer Familie gehe es gut und deswegen will sie anderen helfen. Dieses Weihnachten speziell Senioren.



Immer mehr Menschen fallen in die Altersarmut

Daniela Radau widmet sich einem immer größer werdenden Problem. Immer mehr Rentnerinnen und Rentner beziehen zusätzlich zur Rente Leistungen aus der sozialen Grundsicherung. Laut einer Aufstellung des Statistischen Bundesamtes, die die Linksfraktion im Bundestag angefragt hatte, erhielten im Juni des laufenden Jahres fast 628 600 Menschen im Rentenalter Grundsicherungsleistungen. Das sind rund 51 000 Menschen mehr als noch im Juni 2021, Tendenz steigend.



Wie viele Rentner in Meinerzhagen genau eine Grundsicherung beziehen, möchte die Stadt nicht sagen. Klar ist aber, dass mit 50 Pakten von Daniela Radau und einer ähnlichen Anzahl von der Caritas nicht alle bedürftigen Rentner beschenkt werden können. Ausgewählt werden die Personen, die dieses Jahr beschenkt werden, von den Mitarbeitern des Sozialamts. Man achte darauf, dass alle mal beschenkt werden, sagt Karina Turck. Deswegen würde Daniela Radau am liebsten gleich noch mehr Pakete packen und hofft, dass sich noch Möglichkeiten ergeben.



Mitmachen Die 50 Pakete wird sie selber befüllen und bittet dafür um Spenden. Abgegeben werden können zum Beispiel haltbare Lebensmittel, Lebensmittelgutscheine, Kirschkernkissen oder selbst gestrickte Socken. Weil die Meinerzhagenerin zudem Weihnachtsgestecke basteln möchte, um den Bedürftigen damit eine Freude zu machen, bittet sie auch hier um Materialspenden wie LED-Kerzen.

Wer Geld spenden möchte kann eine beliebige Summe an folgendes Konto überweisen: Aktion Wunschbaum, DE 24 4585 1665 0303 9724 83. Bei der Teststelle in Meinerzhagen am Otto-Fuchs-Platz kann man seine Spenden zu den Öffnungszeiten in eine Spendenbox legen. Ansonsten ist eine Abgabe bei Daniela Radau möglich. Sie ist erreichbar unter Tel. 0151 / 61 24 24 31.