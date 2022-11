Weihnachten im Schuhkarton - Aktion beginnt

Von: Simone Benninghaus

Teilen

Mit der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ soll Freude geschenkt werden. © DAVID UTTLEY

Sie sei immer wieder begeistert, was die Aktion im Leben von Kindern und ihren Familien bewirken kann, sagt Kristin Gogarn. Seit zehn Jahren engagiert sich die Valberterin für die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“, seit drei Jahren kümmert sie sich um die Weitergabe der Kartons, die in diesem Jahr wieder in der Zeit vom 7. bis zum 14. November gesammelt werden.

Meinerzhagen - Organisiert wird die weltweite Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ seit fast drei Jahrzehnten von der christlichen Hilfsorganisation Samaritan’s Purse. Sie bittet um eine Spende in Form von weihnachtlich dekorierten und Schuhkartons, die mit neuen Geschenken wie Spielzeug, Hygieneartikeln, Schulmaterialien und Kleidung gefüllt werden.



In Meinerzhagen und Kierspe seien die ersten Pakete bereits eingetroffen, freuen sich die Organisatoren. Während der nationalen Abgabewoche vom 7. bis 14. November nehmen sechs Abgabestellen Päckchen und Geldspenden entgegen.

Die Verteilungen werden von Kirchengemeinden unterschiedlicher Konfessionen durchgeführt. Zudem wird vielerorts den Kindern nach den Verteilungen die Teilnahme an einem Kurs angeboten, in dem sie mehr über den christlichen Glauben erfahren können. „Wir erleben immer wieder, wie zerrütteten Familien geholfen werden kann, wie Kinder neuen Mut finden und eine Perspektive für ihr Leben entwickeln, wenn sie Gottes Liebe erfahren“, weiß auch Sylke Busenbender, Vorstand von Samaritan’s Purse im deutschsprachigen Europa.



Die registrierten Abgabestellen der Aktion erkennt man am originalen „Weihnachten im Schuhkarton“-Siegel vor Ort. „So stellen wir die ordnungsgemäße Pflege und Übergabe der Geschenke sicher“, sagt Busenbender. Vor dem Versand in die Empfängerländer werde jedes Päckchen in der Weihnachtswerkstatt einem Qualitätscheck unterzogen. Auf diese Weise werde dafür gesorgt, dass jedes Kind ein qualitativ hochwertiges Päckchen erhalte. Die Verwendung der Spendengelder werde vom Deutschen Zentralinstitut für soziale Fragen regelmäßig überprüft.



Abgabestellen Familie Haßler, Gerichtsstr. 8, Meinerzhagen, Fotoatelier Albrecht, Derschlager Str. 8, Meinerzhagen, LVM Schoppmann, Friedrich-Ebert-Str. 331, Kierspe, LVM Schoppmann, Ihnestr. 35, Valbert, Kostbar, Ihnestr. 21, Valbert, in den Gottesdiensten der Evangelischen Kirchengemeinde Valbert.

Spendenkonto: DE12 3706 0193 5544 3322 11, Verwendungszweck: 300500 + Adresse des Spenders (für die Zuwendungsbestätigung)



Pro beschenktem Kind erbittet Samaritan’s Purse eine Spende von zehn Euro, um die Aktion nachhaltig durchführen zu können. Jeder darüber hinaus gehende Betrag sei wertvoll, um die steigenden Kosten, unter anderem im Bereich Logistik, decken zu können.