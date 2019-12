Weihnachten gesund genießen: Das ist zu beachten

+ © Jürgen Beil Auch Dr. Holger Reimann freut sich auf Weihnachten. Er gibt ein paar Tipps, die helfen können, gesundheitliche Probleme während der Festtage zu vermeiden. © Jürgen Beil

Meinerzhagen - Werden Weihnachten mehr Menschen krank als an normalen Tagen? Darüber gibt es keine gesicherten Erkenntnisse. Fettes und (zu) reichliches Essen, Stress in der Familie, erhöhter Alkoholkonsum – all das kann den Körper belasten.