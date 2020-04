Grillen in Zeiten von Corona: Ämter schauen auch im Garten vorbei

Meinerzhagen/Nachrodt – Sebastian Putz aus Nachrodt-Wiblingwerde hat’s schwarz auf weiß: Die Ordnungsbehörden dürfen auch gegen Grillparties auf Privatgrundstücken vorgehen.

Bisher herrschte die Meinung vor, dass sich die Auflagen zum Schutz vor dem Coronavirus auf den öffentlichen Raum beschränken würden. Das wollte der Leiter des Nachrodt-Wiblingwerder Ordnungsamtes genauer wissen und fragte beim NRW-Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales nach. Klare Antwort von höchster Stelle: Im Rahmen sogenannter Einzelverfügungen dürfen die Ordnungsämter alle Maßnahmen ergreifen, die in ihren Augen notwendig sind, um die Ausbreitung des Coronavirus’ abzumildern. Für ihn bedeute diese Mitteilung, dass das Ordnungsamt durchaus auch Menschenansammlungen auf Privatgrundstücken auflösen könne, sagte Putz. Kämen die Besucher einer solcher Veranstaltung dem nicht nach, könnten auch Bußgelder verhängt werden.

Thomas Dröscher vom Meinerzhagener Ordnungsamt bestätigt die Ergebnisse, die in Nachrodt recherchiert wurden. Sanktionen seien aber gar nicht das Ziel von ihm und seinen Kollegen: „Augenmaß und Überzeugungskraft“ – diese Devise gelte, wenn sich die Ordnungsamts-Mitarbeiter aufmachen, um die Einhaltung der Schutzmaßnahmen zu kontrollieren. Und das sei im gesamten Märkischen Kreis so. Warum, das erläutert Thomas Dröscher: „Die meisten Ordnungsämter im Kreis arbeiten in einer Art Verbund zusammen und tauschen sich aus. Das passiert auch in der augenblicklichen Situation. So stellen wir auch sicher, dass überall die gleichen Maßstäbe angesetzt werden. Alles andere würden die Bürger auch nicht verstehen.“

Dass sich nicht alle Meinerzhagener an die Anordnungen zum Schutz vor Infektionen halten, muss die heimische Polizei allerdings immer wieder erfahren. So auch am Montagabend: An der Kleiststraße trafen sich laut Polizeibericht mehrere Jugendliche auf einem Parkplatz, grillten, tranken Bier und hörten Musik. Polizeibeamte trafen einen Erwachsenen und zwei Jugendliche an. Ein weiterer Jugendlicher flüchtete, konnte später jedoch ermittelt werden. Die Jugendlichen wurden an ihre Eltern übergeben. Der Erwachsene erhielt einen Platzverweis. Die gefährliche Ignoranz wird für die Gruppenmitglieder nun Folgen haben: Die Beamten legten vier Anzeigen wegen Verstoßes gegen die Coronaschutzverordnung vor.

Die bevorstehenden Osterfeiertage und günstige Wettervorhersagen – diese Kombination lässt befürchten, dass es wieder zu Menschenansammlungen kommen könnte. Thomas Dröscher vom städtischen Ordnungsamt weist deshalb schon jetzt auf wichtige Verhaltensregeln hin: „Leider lässt es die anhaltende Corona-Pandemie nicht zu, dass auf dem Gebiet der Stadt Meinerzhagen die traditionellen Osterfeuer abgebrannt werden dürfen. Entsprechend der Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit den Coronavirus existiert ein Versammlungs- und Veranstaltungsverbot. Das Ordnungsamt der Stadt Meinerzhagen wird bereits jetzt Kontrollen der bekannten Osterfeuerplätze durchführen.“

Dröscher und seine Kollegen haben auch die Möglichkeit, Vergehen empfindlich zu sanktionieren: „Sollten im Rahmen der über Ostern laufenden Kontrollen Verstöße festgestellt werden, so ist die örtliche Ordnungsbehörde durch den Gesetzgeber angehalten, diese konsequent zu ahnden und die Einhaltung der Bestimmungen auch durchzusetzen. So betragen die durch das Land NRW festgesetzten Bußgelder für den Veranstalter 1000 Euro und für jeden Teilnehmer der Veranstaltung 400 Euro.“ Übrigens: Neben den Osterfeuern ist nach den Bestimmungen des Landes-Immissionsschutzgesetzes auch das Abbrennen kleinerer Strauchfeuern untersagt.