Ingolf Becker gibt Grünen-Fraktionsvorsitz ab

Meinerzhagen -Ein Wechsel an der Fraktionsspitze der heimischen Bündnis 90/Grünen bahnt sich an: Ingolf Becker, der seit dem Jahr 2009 im Rat der Stadt Meinerzhagen sitzt, wird den Posten des Fraktionsvorsitzenden zum 1. September 2018 räumen.

Am Dienstag kündigte er diesen Schritt an. Sein Ratsmandat wolle er allerdings weiter wahrnehmen, ließ Becker verlauten. Als Gründe für den Rückzug von der Grünen-Fraktionsspitze nannte er „private und berufliche Gründe“.

Ausdrücklich betonte Ingolf Becker auch, dass innerhalb der Fraktion ein sehr gutes Klima herrsche und nicht etwa innerparteiliche Querelen ausschlaggebend für die Entscheidung gewesen seien. „Im Prinzip stand schon Anfang dieses Jahres fest, dass ich das Amt niederlegen werde. Die Frage war nur, ob zum 1. April oder erst zum 1. September.“

Nachfolger von Ingolf Becker als Fraktionschef wird Paolino Barone, ebenfalls ein Mann der ersten Stunde, was das politische Wirken der Grünen in Meinerzhagen betrifft. Zu den größten Erfolgen seiner etwa neunjährigen Zeit als Fraktionsvorsitzender zählt Becker das erste Bürgerbegehren in Meinerzhagen (zum Thema Stadthallen-Umfeld), die Einschaltung des Petitionsausschusses in Sachen Begrünung der Lärmschutzwände an der Südumgehung, schriftliche Anfragen im Rat, welche die Grünen als erste Fraktion gestellt hätten, und Solaranlagen auf Dächern städtischer Immobilien.