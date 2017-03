Stabübergabe in der Wehrleitung

Meinerzhagen - Was der Stadtrat bereits am 20. Februar beschlossen hatte, wird am Samstag vollzogen: Nach neun Jahren als zweiter stellvertretender Wehrleiter gibt Kurt-Ulrich Blumenrath am Freitag sein Amt auf eigenen Wunsch auf.

Seine Nachfolge tritt mit Wirkung zum 1. April Christian Bösinghaus an. Der Stadtbrandinspektor war im vergangenen Sommer nach der Bekanntgabe der Entscheidung Blumenraths von der Wehr sowie dem Kreisbrandmeister vorgeschlagen und letztlich durch den Rat als bestätigt worden.

40 Jahre lang war „Uli“ Blumenrath für die Freiwillige Feuerwehr in Meinerzhagen aktiv, zuletzt als deren stellvertretender Wehrleiter und Pressesprecher. Eingetreten am 1. Dezember 1977, hatte er von 1996 bis 2007 die Stellvertretung des Einheitsführers der Löschgruppe Willertshagen inne, bevor er am 1. April 2008 die Aufgaben der zweiten stellvertretenden Wehrleitung in Meinerzhagen übernahm. In dieser Zeit widmete er sich auch dem Aufbau und der Pflege einer engen Zusammenarbeit mit den Feuerwehren in den Partnerstädten, Kampen in den Niederlanden, sowie Saint-Cyr-sur-Loire in Frankreich.

„Über Jahrzehnte hinweg hat er sich mit ganzer Kraft für die Sicherheit unserer Stadt eingesetzt und seine Erfahrung und seinen Wissensschatz mit seinen Kameraden geteilt. Nach dieser langen Zeit ist für Uli Blumenrath nun der Tag gekommen, persönlich zu neuen Ufern aufzubrechen“, sagte Bürgermeister Jan Nesselrath, der sich bei Blumenrath im Namen der Stadt, der Bürgerschaft und des Rates bedankte und ihm für seine neuen Projekte alles Gute, Gesundheit und Glück wünschte.

Uli Blumenrath werde die Feuerwehr Meinerzhagen weiterhin als passives Mitglied begleiten, ergänzte Thomas Decker, Leiter der Wehr: „Mit Uli Blumenrath haben wir einen erfahrenen und engagierten Kameraden in der Leitung unserer Freiwilligen Feuerwehr, der seine Arbeit von der Pike auf kennt und liebt. Er verabschiedet sich nun von seinen Ämtern, nicht aber von unserer Feuerwehr. Ihre Geschicke wird er auch künftig weiter begleiten.“

Blumenraths Nachfolger, Christian Bösinghaus, sei kein Unbekannter bei der Freiwilligen Feuerwehr Meinerzhagen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt: 1994 trat er der Jugendfeuerwehr bei, fünf Jahre später nahm der heute 35-Jährige den aktiven Dienst bei der Freiwilligen Feuerwehr auf. Der gelernte Versicherungskaufmann habe sich neben seiner aktiven Tätigkeit auch als Kreisausbilder für Lehrgänge und Zugführer im Messzug MK bewährt. Darüber hinaus sammelte er zwischen 2007 und 2015 als stellvertretender Einheitsführer der Löschgruppe Willertshagen sowie als Zugführer im Löschzug III (Willertshagen und Lengelscheid) umfassende Erfahrungen und kann so auf umfassende theoretische und praktische Kenntnisse zurückgreifen. Mit der neuen Funktion, die er gemeinsam mit Andreas Barutta ausübt, geht auch die Ernennung zum Ehrenbeamten auf Zeit einher.

Jan Nesselrath nutzte den Anlass der Stabübergabe dazu, sich „für die zuverlässige hochprofessionelle Hilfe der Feuerwehr Meinerzhagen in schwierigen Lagen, für ihre Freundlichkeit und ihren Einsatz“ zu bedanken.