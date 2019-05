Webcams - die wachen Augen der Stadt

+ © Jochen Helmecke Das Bild belegt es: Auch das wäre ein potenzieller Standort für eine Webcam. © Jochen Helmecke

Meinerzhagen - Am Mittelmeerstrand liegen und das Wetter in Meinerzhagen checken? Das geht auch ohne Wetter-App oder Anruf daheim. Webcams liefern nahezu in Echtzeit ein aktuelles Bild von verschiedenen Plätzen und Orten in der Volmestadt. Und bald soll eine weitere hinzukommen.