Wasserschaden zwingt Kindergarten St. Christophorus zu Umzug

+ © Opfermann Nicole Neumann, Leiterin des Kindergartens St. Christophorus, muss mit den 45 Kindern der Einrichtung und ihren Kolleginnen und Kollegen für mehrere Wochen umziehen. © Opfermann

Valbert - Tapetenwechsel heißt es für den Kindergarten St. Christophorus in der kommenden Woche, und zwar in doppelter Hinsicht. Wegen eines Wasserrohrbruchs müssen die 45 Kinder mit ihren fünf Erzieherinnen und einem Erzieher für mehrere Wochen in andere Räumlichkeiten umziehen, während die Schäden beseitigt werden.