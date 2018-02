Der Elodea geht es an den "Kragen"

Hunswinkel - „Bis zum kommenden Wochenende wird der Pegel der Listertalsperre um gut vier Meter durch den kontrollierten Ablass sinken“, so Betriebsleiter Ralf Stötzel.

Dadurch und durch den seit einigen Tagen anhalten Frost sind gute Bedingungen vorhanden, um die diesjährige Elodeabekämpfung durchzuführen. Notwendig ist das allerdings nicht wie in der Vergangenheit großflächig, sondern eher partiell.

Ein Schwerpunkt der gemeinsam mit den Anliegern und der Stadt durchgeführten Arbeiten soll die Badestelle Am Heiligenberg sein. Da sich die Schlingpflanze dieses Mal nicht allzu sehr ausgebildet hat, soll so „eingesparte“ Zeit zusätzlich wieder für eine allgemeine Aufräumaktion genutzt werden.

Gestartet wird am kommenden Samstag, 17. Februar, um 9 Uhr. Als Treffpunkt, an dem auch die Einteilung der Freiwilligen erfolgt, ist die DLRG-Station in Heiligenberg ausgewählt worden. Dort wird es gegen Mittag auch die Verpflegung für die Helfer geben. Ortsvorsteher Hans-Gerd Turck hofft auf eine möglichst breite Unterstützung. „Mit diesem Stück gelebte Gemeinschaft machen wir unsere beliebten Badestellen noch besser nutzbar“, so Turck.