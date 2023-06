Die Kleinsten vergnügen sich beim JuKi-Festival

Von: Gertrud Goldbach

Bei hochsommerlichen Temperaturen zog es die zahlreichen Kinder, die das JuKi-Festival genossen, bevorzugt überall dorthin, wo Wasser im Spiel war. Wer’s lieber trocken mochte, der bevorzugte die Kreativstationen oder ließ große Seifenblasen durch die Luft fliegen. © Goldbach

Wasser spielte beim zweiten JuKi-Festival auf dem Meinerzhagener Otto-Fuchs-Platz eine sehr große Rolle. Bei hochsommerlichen Temperaturen und Sonnenschein ohne Wolken zog es die Kinder bevorzugt überall dorthin, wo Wasser im Spiel war.

Meinerzhagen – So tummelten sich auch die Kleinsten in den flachen Wasserbrunnen auf dem Platz und hatten ihren Spaß dabei, total nass zu werden. Auch bei der Feuerwehr warteten sie geduldig, um mit einem Wasserstrahl einen „Hausbrand“ zu löschen. Interessanterweise wurde Wasser auch beim Skiclub Meinerzhagen verwendet. Dieser Verein hatte eine mobile Skisprungschanze aufgebaut und diese brauchte ebenfalls Wasser, damit die Skier besser gleiten konnten.

Mit dem Team der Feuerwehr Meinerzhagen durften die Jüngsten einen „Hausbrand“ löschen. © Goldbach, Gertrud

Nicht alle Kinder brachten den Mut auf, von oben herunter zu fahren, das eine oder das andere Kind wollte wieder vom Startpunkt herunter geholt werden. Hatten sie es aber doch geschafft, waren sie richtig stolz. Obwohl es recht warm war, ließ es sich auf dem Otto-Fuchs-Platz gut aushalten. Zwei große Zeltdächer brachten Schatten und unter ihnen wehte ein leicht frischer und kühlender Wind. Hier konnten die Kinder entspannt malen, Gläser beschriften, Masken ausschneiden oder auch mit dem Hammer Nägel in ein Stück Holz schlagen.

Ein Anziehungspunkt waren für die kleinsten Besucher natürlich auch die Wasserbrunnen. © Goldbach, Gertrud

Jugendfeuerwehr sorgte für Abkühlung

Interessant war für die etwas größeren Kinder die Möglichkeit auf dem Bungeetrampolin nicht nur herauf und herunter zu springen. Einige von ihnen trauten sich auch, einen Salto hinzulegen. Große Seifenblasen durch die Luft fliegen zu lassen, machte nicht nur den kleinen Kindern Spaß, auch ältere suchten sich dieses Spiel aus. Mit Bauklötzen oder Riesenlegosteinen etwas zu bauen, zog auch Mädchen an, die schon früh zeigten, dass sie handwerkliche Talente besaßen. Unter einem der Zeltdächer hatten das Jugendzentrum und die Kindergärten Tische aufgestellt, an denen die Kinder basteln konnten. Beim Jugendzentrum gestalteten sie ihre eigenen Gläser. Die Kinder entwarfen erst Muster, übertrugen sie auf die Gläser und ritzten dann in das Glas ihre Motive. An einem anderen Tisch gab es für sie Vorlagen für eine Gesichtsmaske.

Kleine Ruhe-Oasen

Hoch hinaus ging’s auf dem Bungeetrampolin. © Goldbach, Gertrud

Dabei waren auf dem Platz nicht nur Kinder mit diesen bunten Masken zu sehen, auch Väter trugen sie, ob selbst gestaltet oder vom Sohn oder der Tochter übernommen. Wer Hunger bekam, konnte sich beim Essensangebot heimischer Vereine mit Kuchen, Waffeln aber auch Fritten rot-weiß eindecken und wer sich danach ausruhen wollte, für den standen überall auch gemütliche Sonnenliegen bereit.

Für die Mutigen hatte der Skiclub Meinerzhagen seine mobile Skisprungschanze aufgebaut. © Goldbach, Gertrud

Das Fazit der Besucher: Es war dem Stadtmarketing Meinerzhagen wieder gelungen, einen tollen Tag für Kinder und Jugendliche zu organisieren, bei dem alle viel Spaß hatten.