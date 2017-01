Der Elodea geht’s an die Wurzel

Hunswinkel - Kontinuierlich fällt seit Anfang der Woche der Pegelstand der Listertalsperre. Allerdings ist dafür nicht nicht etwa akuter Wassermangel die Ursache.

Wie in den vergangenen Jahren, nutzt der Ruhrverband als Betreiber der Listertalsperre die derzeitige Frostperiode dazu, die Schlingpflanzen der Elodea durch die Absenkung des Wasserspiegels trockenzulegen, damit diese dann im Wurzelbereich abfrieren. Diese Information teilte der Betriebsleiter des Talsperrenbetriebs Süd beim Ruhrverband Ralf Stötzel auf Anfrage der Meinerzhagener Zeitung mit.

In welchem Umfang tatsächlich der Bewuchs von Hand und mit Maschineneinsatz danach entfernt werden muss, wird sich erst nach dem Erreichen des abgesenkten Pegelstandes entscheiden, der gut vier Meter unter dem normalen Stauziel liegen soll. Klar ist aber bereits jetzt, dass es der Wasserpest wieder in einer gemeinsamen Aktion der Stadt, der Anlieger und des Ruhrverbands an die Wurzel gehen wird.

Allerdings steht auf dem Arbeitsplan der Stadt auch noch ein anderer Punkt: An der Badestelle in Windebruch will man die Niedrigwasserphase nutzen, um dort rund 1500 Kubikmeter unbelastetes Bodenmaterial zur Umgestaltung des Ufers anzuschütten. Im Rahmen der „kleinen Lösung“ für die Optimierung der Badestelle, sollen dafür rund 30.000 Euro ausgegeben werden (die MZ berichtete).

Die dafür notwendigen Vorbereitungen laufen derweil. Im Rathaus geht man davon aus, dass eine entsprechende Auftragsvergabe Anfang Februar erfolgen kann. Bei entsprechender Witterung könnte dann sofort mit der Maßnahme begonnen werden. Dann würden auch die restlichen Arbeiten (für sie fallen etwa 60.000 Euro an) ausgeführt: so etwa der Umbau des Toilettengebäudes oder die „Möblierung“ der Badestelle mit Sitzgelegenheiten, Papierkörben und einer Vesperinsel. Die geplante Fertigstellung bis zum Beginn der diesjährigen Badesaison sollte problemlos erreichbar sein, heißt es aus der Verwaltung.