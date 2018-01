Listertalsperre "schwappt" über

+ © Lena Gräfe An der Listertalsperre läuft das Wasser über die Staumauer in die Bigge. © Lena Gräfe

Listertal - Ein besonderes Schauspiel kann man derzeit an der Listertalsperre beobachten: An der Sperrmauer läuft die Talsperre über. Auf diese Weise wird Wasser in die Biggetalsperre abgegeben, die noch reichlich Platz hat, während die Listertalsperre derzeit gut gefüllt ist.