Tierischer Besuch: Waschbär klettert durch Katzenklappe ins Haus

Von: Simone Benninghaus

Waschbären sind mittlerweile in ganz Europa verbreitet. Schon ihr Aussehen verrät es eigentlich: Die kleinen Raubtiere sind nachtaktive Räuber. © Ring

Schwarze Fellmaske und nachtaktiver Räuber – gut, dass sich dieser Eindringlich schnell wieder auf den Rückzug begab! Eine Valberterin staunte nicht schlecht, als sie jetzt einen Waschbären dabei beobachten konnte, wie er durch die Katzenklappe ins Haus schlüpfte.

Valbert – Eigentlich dient die Kamera dazu, festzustellen, ob die Katze durch die Katzenklappe ins Haus huscht – der Besucher, den eine Valberterin jetzt aber per Video beobachten konnte, wie er durch besagten Eingang kroch, war allerdings alles andere als willkommen. Um so erleichterter war die Hauseigentümerin, als der ungebetene Gast nach wenigen Sekunden Schnüffeln wieder den Rückzug antrat. Wie sich kurze Zeit später heraus stellte, unternahm der Waschbär in der Straße Auf der Hardt noch einen weiteren Besuch, diesmal in der Nachbarschaft.

Ihr Mann habe im ersten Augenblick gedacht, dass es sich um eine Katze handele, die am Abend über die Wiese des Gartens schlich, erzählt Juditha Berger. „Dann stellte er aber recht schnell fest, dass es sich um einen Waschbären handelte“, berichtet die Valberterin weiter. Damit nicht genug. Der Waschbär habe – alles andere als scheu – auch hier versucht, durch die Kellertür ins Haus zu gelangen, was zum Glück verhindert werden konnte. Im Haus wolle sie das Wildtier ganz sicher nicht haben, steht für Juditha Berger fest. „Das möchte wohl niemand“, meint sie. Hausbesitzer, die möglicherweise auch eine Katzenklappe an ihrem Haus installiert haben, sollten aufpassen, wer diese „Tür“ nutzt.

Verhalten wundert nicht

Das Verhalten des kleinen Raubtieres wundert den Leiter des Hegerings Meinerzhagen-Valbert Fabian Matzner nicht. In Sachen Nahrung sei der Waschbär ein Opportunist: „Er frisst alles, was er kriegen kann.“ Wenn es in der Nähe der Katzenklappe vielleicht nach Katzenfutter gerochen habe, sei es nicht verwunderlich, dass der Waschbär hier eine Mahlzeit erhoffte. In Deutschland seien Waschbären schon recht verbreitet, insbesondere in Niedersachsen sei ihr Vorkommen schon massiv. „Sie scheinen sich wohl zu fühlen“, meint Fabian Matzner und berichtet, dass die Tiere auch in der heimischen Region vermehrt auftreten.



Im Winter halten Waschbären Winterruhe und reduzieren ihre Aktivitäten, streunen nur umher, um die Energiereserven wieder aufzufüllen. Bei der Nahrungssuche scheuen die Allesfresser nicht davor zurück, Vogelnester zu plündern. Sie sind geschickte, schlaue Tiere, die Gegenstände mit ihren Vorderpfoten gut greifen können und zudem echte Kletterkünstler sind, beschreibt Matzner. Doch der Schein trügt: „Sie sehen vielleicht lieb und possierlich aus, sind aber eigentlich genau das Gegenteil.“ Da sie auch gern Abfallbehälter ausräubern, gebe es in Amerika sogar „bärensichere Mülltonnen“. Der Hegeringleiter warnt vor dem Versuch, Waschbären mit der Hand berühren zu wollen: „Sie haben Zähne und Krallen, die nicht zu unterschätzen sind. Es sind Wildtiere“, sagt Matzner.



Ihren Namen verdanken die kleinen Räuber übrigens ihrer Eigenart, in Tümpeln mit Pfoten nach Muscheln oder Fischen zu tasten. „Das sieht aus, als ob sie mit einem Waschbrett Wäsche waschen.“ Dass die Nahrung vor dem Verzehr erst „gewaschen“ wird, ist eine weitere Angewohnheit, die zur Namensgebung geführt hat.