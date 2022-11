Warnstreik bei Kostal in Meinerzhagen

Von: Frank Zacharias

Etwa 30 Streikende sowie Vertreter der IG Metall forderten vor den Werkstoren von Kostal in Meinerzhagen einen sicheren Arbeitsplatz und mehr Gehalt. © Zacharias, Frank

Gibt es eine Zukunft für den Kostal-Standort in Meinerzhagen? Zumindest aufseiten der Gewerkschaft besteht dafür noch Hoffnung, wie am Freitagmorgen vor den Werkstoren am Eisenweg deutlich wurde.

Meinerzhagen - Die IG Metall hatte ihre Mitglieder für 8 Uhr zum Warnstreik aufgerufen – und wenngleich vor allem die aktuellen Tarifverhandlungen mit dem Arbeitgeberverband im Fokus stehen, war dieser Ort sicher nicht zufällig gewählt. Denn hier plagen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in doppelter Hinsicht Zukunftsängste.

Im Juni hatte die Kostal Automobil Elektrik (KAE) das Aus für die Produktionsstandorte Lüdenscheid, Meinerzhagen und Halver verkündet. Und so verband auch Fabian Ferber, Zweiter Bevollmächtigter der IG Metall Märkischer Kreis, seinen Appell an die Verantwortlichen der Konzernspitze, sich ihrer Verantwortung für die Beschäftigten bewusst zu sein.

Perspektiven auch abseits des Verbrenners

Allen Klagen hinsichtlich der schwierigen Wirtschaftslage oder auch des geplanten Abschieds vorm Verbrennermotor zum Trotz, leiste Kostal als Automobilzulieferer gute Arbeit, die weiter gefragt sei. Kein einziges Produkt des Unternehmens sei allein mit Verbrennern in Verbindung zu bringen, so Ferber.

„Wenn wir wollen, dass wir ein Industriestandort bleiben – wem sollte das besser gelingen als Kostal, dessen Produkte in ein E-Auto eingebaut werden?“, fragte der IG-Metall-Funktionär, der zudem auf die Fragilität der Märkte – nicht zuletzt durch die vermehrte Produktion in Autokratien und Diktaturen – hinwies. Das Vorhaben, die heimischen Standorte zu schließen, passe nicht zu der geforderten Weitsicht der Unternehmen.

Etwa 30 Streikende vor den Werkstoren von Kostal

Auch Manuel Bunge, Betriebsratsvorsitzender bei Kostal, am Freitag aber als Leiter der Vertrauensleute vor den Werkstoren am Mikrofon, schwor seine etwa 30 streikenden Kolleginnen und Kollegen – insgesamt arbeiten etwa 90 Beschäftigte bei Kostal in Meinerzhagen im Dreischichtbetrieb – auf einen Arbeitskampf ein, der für sie viel mehr bedeutet als reine Tarifverhandlungen.

Die IG Metall fordert bekanntlich ein Plus beim Monatsentgelt in Höhe von acht Prozent, während die Arbeitgeberseite eine Einmalzahlung in Höhe von 3000 Euro für zweieinhalb Jahre anbot – aber auch mögliche Einschränkungen beim Weihnachtsgeld als Option festschreiben lassen will. „Was bliebe da am Ende von den 3000 Euro denn noch übrig?“, fragte Bunge rhetorisch, nachdem auch Fabian Ferber die Arbeitgeberseite in die Pflicht genommen hatte.



Der Zweite Bevollmächtigte erinnerte einmal mehr an den „Vertrauensvorschuss“, den die Arbeitnehmer in Pandemiezeiten geleistet hätten, um die Unternehmen nicht über Gebühr zu belasten und ihren Arbeitsplatz zu sichern. Dieser Vorschuss sei nun aber aufgebraucht.

Arbeitnehmer „sind das Pfund der Arbeitgeber“

„Es ist bemerkenswert, wie Kunden und Lieferanten die steigenden Preise einfach weitergeben können, die Arbeitnehmer als ihr höchstes Gut und ,Pfund‘ der Arbeitgeber aber nicht berücksichtigen. Die Beschäftigten sollten mit dem gleichen Respekt behandelt werden wie Kunden und Lieferanten!“, betonte Fabian Ferber, der die Forderung nach acht Prozent mehr Gehalt insbesondere mit Blick auf die knapp zehnprozentige Inflation für gerechtfertigt hält.

In Richtung KAE sagte er aber auch: „Wir wären durchaus bereit, über einen Haustarifvertrag zu sprechen, um die Arbeitsplätze hier zu sichern.“